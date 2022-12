Een goede reden om Poetin op te sluiten: hij noemt de oorlog een oorlog

23 dec. 2022 - 10:53

Het is goed dat er ook vanuit Rusland verzet is tegen Poetin. Er is een mogelijkheid dat dit verzet zo sterk wordt, dat de kliek om Poetin heen hem afzet. Of dat een of meer haviken hem opzij zetten. Dat wil niet zeggen dat een nieuw bewind een einde zal maken aan de "Speciale Militaire Operatie", die nu officieel oorlog heet. Dat geldt met name als er een havik aan de macht komt. Voorlopig lijkt het erop dat dit conflict op het slagveld zal worden uitgevochten. Oekraïne heeft de afgelopen maanden grote successen geboekt. Het moraal van het Oekraïense leger is sky high. Met behulp van westerse steun en met name westerse wapens, moet het mogelijk zijn om op termijn het grootste deel van het Russische materieel te vernietigen of buit te maken. Rusland kan dit, mede door de sancties, heel moeilijk aanvullen. Je kunt wel 1,5 of 2 miljoen soldaten mobiliseren. Maar met (letterlijk) lege handen zullen ze het niet redden tegen een modern, goed getraind en zeer gemotiveerd leger. Dat bovendien snel de geleden verliezen aan kan vullen.