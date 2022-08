Een God die mensen nodig heeft voor zijn wraaknemingen kan niet bestaan

13 aug. 2022 - 11:28

Dank voor dit artikel, Han. Het is een onderwerp, dat mij enorm bezig hield en houdt. Waarom geloven mensen in een god. Na de geschiedenis gelezen te hebben van het ontstaan van de bijbel in het Oerboek van de mens, las ik deze week in deel 5 van de National Geographic collection over de oudheid hoe wij aan de goden komen. In de oudheid heerste er goden, meervoud dus, elke stad had een eigen god en deze stelde een koning aan om te heersen in zijn naam. Ook in Genesis staat vermeld, dat het verhaal begint in de tijd, dat er goden leefden. De verhalen, die in onze bijbel zijn verzameld zijn zorgvuldig geselecteerd en gecensureerd door de katholieke kerk. Het is een mythe. De dienst in het latijn. De islam met zijn Arabische soera’s. De geestelijke leiders zijn degenen, die bepalen wat waar is en wat de wil van god zou kunnen zijn….. Verbrand heksen, ketters, afvalligen zij zullen kennismaken met de hel waar zij naartoe worden gezonden! Engelen zijn boodschappers overigens, naar het Griekse angelos. De namen van de engelen eindigen op El … Namen waren samengesteld als dienaren van die stadsgod, zijn ambtenaren eigenlijk. El was de god van Kanaän. El was