Door: Jerôme van Dongen, Ruth Dalemans, Albine Moser en Lineke van Hal
Nederland gezonder maken. Wie kan daarop tegen zijn? Toch is de vraag hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen een stuk ingewikkelder. Want de zorg in ons land staat onder druk. Verschillen in gezondheid, bijvoorbeeld van mensen uit verschillende inkomensgroepen en regio's, blijven groot. En lang niet iedereen kan even gemakkelijk zijn of haar weg vinden in zorg, ondersteuning en preventie.
Meer zorg organiseren is daarom niet automatisch het antwoord. We moeten vooral ervoor zorgen dat mensen gezond kunnen leven, mee kunnen doen en grip houden op hun eigen leven. Dat vraagt aandacht voor drie zaken: sterke gemeenschappen, begrijpelijke communicatie en samen beslissen. En daaronder ligt nog iets fundamentelers: bestaanszekerheid.
Van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’
Gezondheid ontstaat voor een groot deel buiten het ziekenhuis of de spreekkamer. Gezondheid ontstaat vooral in de straat, op school, op het werk en thuis. Daarom moeten we sterker inzetten op wijken en gemeenschappen waarin mensen naar elkaar omkijken. Bewoners, professionals en informele netwerken kunnen samen veel betekenen voor gezondheid en welzijn. De beweging die dan gemaakt moet worden is van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. Dus niet automatisch professionele zorg inzetten, maar eerst kijken wat iemand zelf kan, wat het netwerk kan betekenen en welke ondersteuning echt nodig is. Preventie, samenredzaamheid en een goede samenwerking tussen zorg en welzijn worden minstens zo belangrijk als behandelen.
Informatie vaak onnodig ingewikkeld: begrijpelijk communiceren een voorwaarde
Mensen kunnen pas regie nemen als ze informatie begrijpen. En daar gaat het nog te vaak mis. Een advies om voortaan ‘natuurlijk en onbewerkt’ te eten klinkt misschien duidelijk. Tot iemand bij het volgende gesprek vertelt om die reden naturel chips te hebben gekocht. De woorden zijn aangekomen. De bedoeling niet. Dit kleine voorbeeld laat een groot probleem zien. Informatie over gezondheid, zorg en publieke dienstverlening is voor veel mensen vaak onnodig ingewikkeld. En communicatie wordt extra lastig bij stress, ziekte, emoties, beperkte gezondheidsvaardigheden of wanneer iemand de taal minder goed beheerst. Begrijpelijk communiceren is daarom geen extra service. Het is een basisvoorwaarde om mee te kunnen doen.
Dat betekent dat we niet alleen moeten investeren in vaardigheden van burgers. Organisaties en professionals hebben zelf ook werk te doen. Zo kunnen brieven, websites en formulieren duidelijker en concreter. Gesprekken moeten beter aansluiten bij het dagelijks leven. Professionals hebben daarvoor tijd, training en praktische hulpmiddelen nodig. En vooral: begrijpelijke communicatie moet geen los project zijn dat na twee jaar weer verdwijnt. Het hoort thuis in dagelijkse werkprocessen maar ook in opleidingen, beleid en kwaliteitskaders.
Samen beslissen hoort breder thuis in zorg en ondersteuning
Hetzelfde geldt voor samen beslissen. Dit wordt nog te vaak gezien als een gesprek tussen arts en patiënt over een medische behandeling. Maar mensen nemen voortdurend beslissingen over hun gezondheid en dagelijks functioneren. Samen met verpleegkundigen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en professionals in welzijn en het sociaal domein. Welke behandeling past? Welke leefstijlaanpassing is haalbaar? Wat wil iemand zelf? En wat betekent een keuze thuis, op het werk of binnen een gezin? Samen beslissen hoort daarom veel breder thuis in zorg en ondersteuning. Dat vraagt aandacht in richtlijnen, beroepsopleidingen, onderzoeksagenda’s en beleid.
Bestaanszekerheid essentieel voor gezond leven
Wie over gezondheid spreekt, kan niet om bestaanszekerheid heen. Gezond leven is moeilijk als je voortdurend bezig bent met de vraag of je de boodschappen, huur of energierekening kunt betalen. Een gezond en rechtvaardig Nederland vraagt daarom om een toereikend sociaal minimum en een toegankelijk en uitvoerbaar stelsel. Beleid moet niet alleen vóór mensen worden bedacht, maar mét burgers en publieke professionals. Juist zij zien in de praktijk waar regels botsen met het dagelijks leven. Geef professionals daarom ruimte om binnen de wet hun expertise en beroepsethiek te gebruiken en de menselijke maat te bewaken.
Kijk breder dan zorg alleen: niet alleen méér maar anders en vooral samen
Ons advies aan de regering is dan ook: kijk breder dan zorg alleen. Investeer in de voorwaarden waardoor mensen gezond kunnen leven en minder afhankelijk worden van professionele zorg. Versterk de sociale basis en zorgzame gemeenschappen. Maak begrijpelijke communicatie de norm. Maak samen beslissen tot een breed gedragen uitgangspunt in zorg en welzijn. En zorg voor bestaanszekerheid en beleid dat in de praktijk uitvoerbaar is.
Dat vraagt niet altijd om méér. Soms juist om anders. Dichter bij mensen. Begrijpelijker. En vooral: samen met de mensen om wie het gaat.
Jerôme van Dongen (lector Wijkgerichte Zorg en lector Interprofessionele Samenwerking in de Wijk)
Ruth Dalemans (lector Begrijpelijk Communiceren)
Albine Moser (lector Samen Beslissen door Verpleegkundigen)
Lineke van Hal (lector Beroepsvorming Professionals in het Publiek Sociaal Domein)
Deze bijdrage is tot stand gekomen vanuit de gezamenlijke expertise van de lectoren van het Kenniscentrum Gezonde Rechtvaardige Samenleving van Zuyd Hogeschool. Vanuit verschillende lectoraten brachten zij hun kennis en perspectieven in op gezondheid, preventie, zorg en welzijn, begrijpelijke communicatie, samen beslissen, sociale rechtvaardigheid, bestaanszekerheid en de kracht van wijken en gemeenschappen. De tekst is daarmee een gezamenlijk pleidooi voor een gezonde en rechtvaardige samenleving.