BNNVARA Logo
Word lid
NPO
Logo Joop
Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen.

Een gezonder Ne­der­land begint niet bij méér zorg

Opinie
Vandaag
leestijd 4 minuten
82 keer bekeken
ANP-510067289

Door: Jerôme van Dongen, Ruth Dalemans, Albine Moser en Lineke van Hal

Ne­der­land gezonder maken. Wie kan daarop tegen zijn? Toch is de vraag hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen een stuk in­ge­wik­kel­der. Want de zorg in ons land staat onder druk. Ver­schil­len in ge­zond­heid, bij­voor­beeld van mensen uit ver­schil­len­de in­ko­mens­groe­pen en regio's, blijven groot. En lang niet iedereen kan even ge­mak­ke­lijk zijn of haar weg vinden in zorg, on­der­steu­ning en pre­ven­tie.

Meer zorg or­ga­ni­se­ren is daarom niet au­to­ma­tisch het antwoord. We moeten vooral ervoor zorgen dat mensen gezond kunnen leven, mee kunnen doen en grip houden op hun eigen leven. Dat vraagt aandacht voor drie zaken: sterke ge­meen­schap­pen, be­grij­pe­lij­ke com­mu­ni­ca­tie en samen be­slis­sen. En daar­on­der ligt nog iets fun­da­men­te­lers: be­staans­ze­ker­heid.

Van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’
Ge­zond­heid ontstaat voor een groot deel buiten het zie­ken­huis of de spreek­ka­mer. Ge­zond­heid ontstaat vooral in de straat, op school, op het werk en thuis. Daarom moeten we sterker inzetten op wijken en ge­meen­schap­pen waarin mensen naar elkaar omkijken. Bewoners, pro­fes­si­o­nals en in­for­me­le net­wer­ken kunnen samen veel be­te­ke­nen voor ge­zond­heid en welzijn. De beweging die dan gemaakt moet worden is van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. Dus niet au­to­ma­tisch pro­fes­si­o­ne­le zorg inzetten, maar eerst kijken wat iemand zelf kan, wat het netwerk kan be­te­ke­nen en welke on­der­steu­ning echt nodig is. Pre­ven­tie, sa­men­red­zaam­heid en een goede sa­men­wer­king tussen zorg en welzijn worden minstens zo be­lang­rijk als be­han­de­len.

In­for­ma­tie vaak onnodig in­ge­wik­keld: be­grij­pe­lijk com­mu­ni­ce­ren een voor­waar­de
Mensen kunnen pas regie nemen als ze in­for­ma­tie be­grij­pen. En daar gaat het nog te vaak mis. Een advies om voortaan ‘na­tuur­lijk en on­be­werkt’ te eten klinkt mis­schien dui­de­lijk. Tot iemand bij het volgende gesprek vertelt om die reden naturel chips te hebben gekocht. De woorden zijn aan­ge­ko­men. De be­doe­ling niet. Dit kleine voor­beeld laat een groot probleem zien. In­for­ma­tie over ge­zond­heid, zorg en publieke dienst­ver­le­ning is voor veel mensen vaak onnodig in­ge­wik­keld. En com­mu­ni­ca­tie wordt extra lastig bij stress, ziekte, emoties, beperkte ge­zond­heids­vaar­dig­he­den of wanneer iemand de taal minder goed beheerst. Be­grij­pe­lijk com­mu­ni­ce­ren is daarom geen extra service. Het is een ba­sis­voor­waar­de om mee te kunnen doen.

Dat betekent dat we niet alleen moeten in­ves­te­ren in vaar­dig­he­den van burgers. Or­ga­ni­sa­ties en pro­fes­si­o­nals hebben zelf ook werk te doen. Zo kunnen brieven, websites en for­mu­lie­ren dui­de­lij­ker en con­cre­ter. Ge­sprek­ken moeten beter aan­slui­ten bij het da­ge­lijks leven. Pro­fes­si­o­nals hebben daarvoor tijd, training en prak­ti­sche hulp­mid­de­len nodig. En vooral: be­grij­pe­lij­ke com­mu­ni­ca­tie moet geen los project zijn dat na twee jaar weer ver­dwijnt. Het hoort thuis in da­ge­lijk­se werk­pro­ces­sen maar ook in op­lei­din­gen, beleid en kwa­li­teits­ka­ders.

Samen be­slis­sen hoort breder thuis in zorg en on­der­steu­ning
Het­zelf­de geldt voor samen be­slis­sen. Dit wordt nog te vaak gezien als een gesprek tussen arts en patiënt over een medische be­han­de­ling. Maar mensen nemen voort­du­rend be­slis­sin­gen over hun ge­zond­heid en da­ge­lijks func­ti­o­ne­ren. Samen met ver­pleeg­kun­di­gen, fy­si­o­the­ra­peu­ten, er­go­the­ra­peu­ten en pro­fes­si­o­nals in welzijn en het sociaal domein. Welke be­han­de­ling past? Welke leef­stij­laan­pas­sing is haalbaar? Wat wil iemand zelf? En wat betekent een keuze thuis, op het werk of binnen een gezin? Samen be­slis­sen hoort daarom veel breder thuis in zorg en on­der­steu­ning. Dat vraagt aandacht in richt­lij­nen, be­roeps­op­lei­din­gen, on­der­zoeksa­gen­da’s en beleid.

Be­staans­ze­ker­heid es­sen­ti­eel voor gezond leven
Wie over ge­zond­heid spreekt, kan niet om be­staans­ze­ker­heid heen. Gezond leven is moeilijk als je voort­du­rend bezig bent met de vraag of je de bood­schap­pen, huur of ener­gie­re­ke­ning kunt betalen. Een gezond en recht­vaar­dig Ne­der­land vraagt daarom om een toe­rei­kend sociaal minimum en een toe­gan­ke­lijk en uit­voer­baar stelsel. Beleid moet niet alleen vóór mensen worden bedacht, maar mét burgers en publieke pro­fes­si­o­nals. Juist zij zien in de praktijk waar regels botsen met het da­ge­lijks leven. Geef pro­fes­si­o­nals daarom ruimte om binnen de wet hun ex­per­ti­se en be­roeps­ethiek te ge­brui­ken en de men­se­lij­ke maat te bewaken.

Kijk breder dan zorg alleen: niet alleen méér maar anders en vooral samen
Ons advies aan de regering is dan ook: kijk breder dan zorg alleen. In­ves­teer in de voor­waar­den waardoor mensen gezond kunnen leven en minder af­han­ke­lijk worden van pro­fes­si­o­ne­le zorg. Versterk de sociale basis en zorgzame ge­meen­schap­pen. Maak be­grij­pe­lij­ke com­mu­ni­ca­tie de norm. Maak samen be­slis­sen tot een breed gedragen uit­gangs­punt in zorg en welzijn. En zorg voor be­staans­ze­ker­heid en beleid dat in de praktijk uit­voer­baar is.

Dat vraagt niet altijd om méér. Soms juist om anders. Dichter bij mensen. Be­grij­pe­lij­ker. En vooral: samen met de mensen om wie het gaat.

Jerôme van Dongen (lector Wijk­ge­rich­te Zorg en lector In­ter­pro­fes­si­o­ne­le Sa­men­wer­king in de Wijk)
Ruth Dalemans (lector Be­grij­pe­lijk Com­mu­ni­ce­ren)
Albine Moser (lector Samen Be­slis­sen door Ver­pleeg­kun­di­gen)
Lineke van Hal (lector Be­roeps­vor­ming Pro­fes­si­o­nals in het Publiek Sociaal Domein)

Deze bijdrage is tot stand gekomen vanuit de ge­za­men­lij­ke ex­per­ti­se van de lectoren van het Ken­nis­cen­trum Gezonde Recht­vaar­di­ge Sa­men­le­ving van Zuyd Ho­ge­school. Vanuit ver­schil­len­de lec­to­ra­ten brachten zij hun kennis en per­spec­tie­ven in op ge­zond­heid, pre­ven­tie, zorg en welzijn, be­grij­pe­lij­ke com­mu­ni­ca­tie, samen be­slis­sen, sociale recht­vaar­dig­heid, be­staans­ze­ker­heid en de kracht van wijken en ge­meen­schap­pen. De tekst is daarmee een ge­za­men­lijk pleidooi voor een gezonde en recht­vaar­di­ge sa­men­le­ving.

Meer over:

opinie, zorg

Praat mee

Onze spelregels.

Reacties (0)

Joop

Meld je hieronder gratis aan voor Joop NL. Iedere donderdag een selectie opvallende nieuwsverhalen, opinies en cartoons in je mailbox.

Je kunt je op elk moment uitschrijven. Bekijk of beheer hier alle nieuwsbrieven.

Wil je meer weten over de manier waarop wij met jouw gegevens omgaan? Lees dan ons Privacy statement.

BNNVARA wij zijn voor