De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen.

Een geweldig idee voor bestuurders van kerken, moskeeën en synagogen Opinie Vandaag • leestijd 2 minuten • 192 keer bekeken • Bewaren

Foto: Facebook/PKN Grote Kerk Schiedam

Stel uw gebedsruimte op vaste uren open voor lezers.

Het bestuur van de Grote Kerk in mijn vaderstad Schiedam (Nederland) had een briljant idee dat ik graag met U deel. Tot eind van de komende maand is dit middeleeuwse gebouw elke maandagavond van 7 tot 10 p.m. geopend voor mensen die op hun gemak een boek willen lezen. Moet je wel zelf meenemen. Dat blijkt in een behoefte te voorzien. Bent U actief in Uw kerk, zet het dan op de agenda voor de volgende vergadering. Christenen zijn tenslotte het volk van het boek. Nu ik er over nadenk: moslims en joden zijn dat ook. Stel Uw moskee of Uw synagoge op vaste uren open voor lezers.

Dit schreven de mensen van de Grote Kerk in Schiedam zelf op hun Facebookpagina.

"Zo stil hadden we het nog nooit meegemaakt in de Grote Kerk.

Verspreid in de kerk zaten bezoekers te lezen. Je hoorde alleen de bladzijden die omgeslagen werden en wat stadsgeluiden in de verte. De stilte zorgde voor een aangename sfeer om te lezen.

Bezoekers zeiden dat ze in geen tijden zo lang en geconcentreerd hebben kunnen lezen als tijdens die avond.

Wil jij dat ook eens ervaren? Elke maandagavond t/m 24 augustus van 19-22 uur in de Grote Kerk Schiedam.

Vergeet je boek niet. En neem gerust nog een andere leesliefhebber mee.

Entree gratis, welkom!"

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten open blijven en Friesland zo'n schandelijke compensatie geboden krijgt voor nieuwe winningen.

Beluister Het Geheugenpaleis, de wekelijkse podcast van Han van der Horst en John Knieriem over politiek en geschiedenis. Nu: Nolan en de Odyssee

Meer over: opinie , gebedshuizen , lezers