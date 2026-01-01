Een gelukkig nieuwjaar begint bij jezelf Opinie Vandaag leestijd 2 minuten Bewaren

Anne Houtsma Blogger en Wajonger, zij heeft 22q11ds Persoon volgen

Ik hoef niet zo nodig mee te doen met vreugdevuren, vuurwerk bekogelen naar hulpverleners of kerken in brand steken.

Terwijl heel Nederland zich te buiten ging aan het afsteken van vuurwerk waardoor in Amsterdam de Vondelkerk afbrandde en in Floradorp hulpverleners en politie bekogeld werden met vuurwerk, zat ik heerlijk thuis bij mijn katten. Vuurwerk is aan mij net zoals kerst niet besteed. Het komt veel te hard binnen, ik vind er geen lol of plezier aan en vind het bovendien ook erg zielig voor veel dieren die er doodsbang voor zijn.

Neemt niet weg dat ik anderen niet hun pleziertje gun, als mensen maar een beetje rekening houden met elkaar. Toen ik eerder op de dag naar de supermarkt fietste met de angst in mijn lijf, kwam ik een groepje jongeren tegen. Oh help, dacht ik, die gaan natuurlijk vuurwerk afsteken als ik voorbijfiets. ‘Wacht alsjeblieft even’, zei ik met het hart in mijn keel. ‘Jaaa’, zeiden de jongens. En ik fietste verbaasd weer verder. Zo kan het dus ook.

Het is toch wel heel fijn als je enigszins veilig over straat kan. Onderweg zag ik baasjes met angstige honden aan de lijn en ik dacht: als dat maar goed gaat vanavond. Met het te verwachten uitbundige nieuwjaarsfeest zullen veel dieren doodsbenauwd onder het bed of in de badkamer liggen te beven van ellende.

Gelukkig konden mijn katten en ik de jaarwisseling veilig doorstaan, maar dan word je de volgende dag wakker in het nieuwe jaar en lees je wat er allemaal is misgegaan tijdens het oud en nieuw en denk je toch: het is maar goed dat deze 'fijne' traditie volgend jaar wordt afgeschaft. Ik ben blij dat ik oud en nieuw op mijn eigen simpele manier vier, thuis bij de katten met een appelbeignet.

Ook wat betreft goede voornemens voor 2026 blijf ik bij wat ik al sinds 2014 doe: stukjes schrijven voor Joop (BNNVARA) en 22q11ds en de Wajong onder de aandacht brengen. Anno 2026 is er nog steeds een vertekend beeld over mensen met een beperking in de Wajong en er is nog een boel werk te verzetten op dit gebied.