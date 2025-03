Een geboortegolf op kinderboerderij De Goudse Hofsteden. Maar is dat wel zo leuk? Opinie • Vandaag • leestijd 5 minuten • bewaren

Ieder voorjaar is het weer zover: op het merendeel van de ruim 500 kinderboerderijen en dierenweides in ons land worden er veel jonge dieren geboren. Zo ook op kinderboerderij de Goudse Hofsteden in Gouda. Daar heeft een moedergeit afgelopen week een vijfling gebaard. De media besteedde hier veel aandacht aan als leuk en bijzonder nieuws. Maar is dit wel leuk nieuws?

Er werd zoals gewoonlijk door geen enkele journalist een kritische vraag gesteld over of er op deze kinderboerderij wel blijvend ruimte is voor de pasgeboren vijfling. Dus of alle vijf baby’s van geit Floor wel bij haar mogen blijven en niet gedood worden. Floor, de moeder van de vijfling, is overigens niet de enige dwerggeit op deze kinderboerderij met babynieuws. Eerder bevielen de dwerggeiten Fleur en Marie beide van een drieling. En er is zelfs vlak na de vijfling ook een vierling geboren. De komende weken verwacht kinderboerderij de Goudse Hofsteden nog meer geboortes van drie zwangere geiten. Een eenvoudig optelsommetje leert dat er nu al 15 pasgeboren geitjes zijn en straks komen er waarschijnlijk nog eens 6 pasgeboren geitjes bij. Waarvan zeker de helft bokjes zijn. Godzijdank zijn er dit jaar geen lammetjes geboren. Anders waren er nog veel meer overtallige dieren geweest. ‘Door een blauwtongbesmetting bij de schapen afgelopen jaar konden we geen dekram lenen,” aldus de kinderboerderij.’

De bezoekers konden op 11 maart op kraamvisite met beschuit met muisjes. Bij die gezellige kraamvisite hoort natuurlijk niet de harde waarheid. De waarheid dat straks de meerderheid van die pasgeborenen en/of hun moeders in het najaar worden afgevoerd richting handelaar en slacht omdat er eenvoudigweg geen plaats voor ze is op de kinderboerderij. Nee, dat is niet leuk om te horen. Liever heeft men het over het in stand houden van Oud-Hollandse rassen. Dan lijk je als kinderboerderij toch nog iets nuttigs te doen dan alleen over lijken gaan.

Helaas valt daar zo doorheen te prikken: omdat vrijwel iedere kinderboerderij en dierenweide dit gebruikt als excuustruus, net zoals het zogenaamd goed terechtkomen door het onderling uitwisselen van de jonge dieren. Zo zijn er heel veel overtallige Oud-Hollandse rasdieren die al die kinderboerderijen en dierenweides aan de straatstenen niet kwijt kunnen. Zeker de mannelijke dieren en de dieren op leeftijd zijn vrijwel altijd de klos en eindigen richting handelaar en slacht. Anna en Ellen die stagiaires waren op verschillende kinderboerderijen ondervonden dat aan den lijve: Opeens was het opruimdag en dat bleek over de dieren te gaan. Ze moesten helpen om allerlei dieren in het busje van de handelaar te stoppen.

Even door scrollen op de Facebookpagina van deze kinderboerderij en je ziet meer activiteiten die niet bepaald diervriendelijk zijn. Een dreumes-ochtend met knuffelen van prooidieren. Geen konijn of cavia zit als prooidier te wachten op zo’n gedwongen aai-sessie met een peuter of kleuter. Ook het gebruiken van je dieren als levende kerststal tijdens het evenement ‘Gouda bij kaarslicht’ is niet bepaald diervriendelijk te noemen. Dit is erg stressvol voor de dieren die mee moeten doen en zeker niet hun keuze. En kinderen kennis laten maken met reptielen en roofvogels door commerciële bedrijven in te huren die deze dieren gevangen houden… waar ben je dan in godsnaam mee bezig als kinderboerderij? En niet te vergeten was er vorig jaar op 21 april Jong Dieren Feest. Met een strippenkaart van 4,50 kon je als kind met begeleider (3,50) bij de pasgeboren dieren op kraamvisite bij kinderboerderij de Goudse Hofsteden en met de konijnen en cavia’s knuffelen. Is dit wat we kinderen bij willen brengen? Dat we dieren mogen misbruiken, angst en stress bezorgen en doden voor ons vermaak?

Kinderboerderij De Goudse Hofsteden is met al deze dieronvriendelijkheden helaas echt geen uitzondering. Het merendeel van de kinderboerderijen en dierenweides in ons land fokt erop los en organiseert knuffelen met prooidieren. Slechts een klein deel doet dit bewust niet.

Wat ik als dierenvriend nooit zal begrijpen is waarom een kinderboerderij zo handelt. Dit is immers niet leuk voor de vrijwilligers en ook niet leuk voor de bezoekers zodra ze echt weten hoe de vork in de steel zit. Als je echt van dieren houdt, dan wil je toch niet dat dieren extra stress en angst krijgen door gedwongen knuffelsessies? Dan wil je toch niet dat dieren naar de slacht gaan omdat ze overtollig zijn? Hoe kun je in godsnaam vrolijk zijn en feest vieren voor al die pasgeborenen terwijl je weet dat ze straks gruwelijk eindigen? Dat is toch geen respect voor dieren bijbrengen? Wat je als kinderboerderij mensen wil meegeven is toch dat ieder dier een individu is en recht heeft op een fijn leven en een respectvolle behandeling? Is het niet veel fijner om een band op te bouwen met een dier dat je zijn leven lang kunt ontmoeten?

Het is de vraag waarom al die dieren op kinderboerderijen en dierenweides niet oud mogen worden en dood moeten. Als je het eerlijke antwoord wil weten dan is het altijd: geld. Oudere dieren gaan meer kosten aan dierenartskosten omdat ze nu eenmaal kans hebben op meer ouderdomskwalen. Jongere dieren leveren meer bezoekers op en spekken de kas en de handelaar geeft er ook nog een habbekrats voor. Zo denken de meeste kinderboerderijen en dierenweides. Gelukkig is er ook een klein aantal kinderboerderijen dat kiest voor een diervriendelijk beleid en waar niet gefokt wordt en de dieren oud mogen worden. Deze diervriendelijke kinderboerderijen worden gesteund met donaties van mensen die dit diervriendelijke beleid juist waarderen.

Oproep aan bezoekers: help mee om kinderboerderijen diervriendelijk te maken

Op dit moment zijn er nog veel bezoekers die dieronvriendelijke kinderboerderijen steunen door adoptie van een jong dier terwijl de kans groot is dat deze geadopteerde dieren na een half jaar geslacht worden. Vaak zijn de adopties maar voor een tijdperk van een half jaar. Er wordt niet bij verteld wat er daarna met het dier gebeurt. Zoals gebeurde bij het geadopteerde geitje Egdib bij Dierenweide Woubrugge dat samen met haar moeder eindigde in een slachthuis.

Als bezoeker kun jij ervoor zorgen dat dit verandert. Wees kritisch als er geboren dieren zijn. Vraag aan het beheer en bestuur wat ze met al die jonge dieren gaan doen. Vraag of alle dieren er oud mogen worden. Geloof niet zomaar in de mooie verhalen en sprookjes die je vertelt worden. Maak foto’s van de oormerken van alle aanwezige dieren en foto’s van de pasgeborenen zodat je later en ook via de RVO-registratieapp kunt controleren of de dieren er nog zijn en als ze verdwenen zijn wat er met hen is gebeurd. Laat het bestuur en het beheer van de kinderboerderij die jij bezoekt duidelijk weten dat jij het belangrijk vindt dat alle dieren oud mogen worden op de kinderboerderij.

Kinderboerderijen zijn afhankelijk van de bezoekers. Jij als bezoeker hebt de macht om hun beleid diervriendelijker te maken. Wees de stem voor de dieren op de kinderboerderij!

