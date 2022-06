Een gat in de markt: seksuele voorlichting voor onzekere jongens

Televisiemakers komen met het ene na het andere programma over seks. Wat het immer alerte team van Plakshot daarbij opvalt is dat die programma's allemaal in dezelfde stand staan: een mooie jonge vrouw gaat op zoek naar... vul maar iets in. Om dat te veranderen komt Plakshot met de Batsbroertjes, een voorlichtingsprogramma voor de eeuwig hunkerende doelgroep van onzekere jongens.