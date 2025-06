Een fraudeur kon zes jaar lang gratis vliegen, wat zegt dat over de beveiliging? Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 341 keer bekeken • bewaren

Soms scroll je gedachteloos door het nieuws, op zoek naar iets luchtigs in alle betekenissen van het woord. Iets anders dan de NAVO-top, oorlogen, escalerende verkiezingen of de zoveelste politieke ramp. En ineens stuit je op een bericht op NU.nl van 11 juni waarvan je denkt: wacht even, wat?

Een Amerikaan die zich zes jaar lang voordeed als cabinepersoneel, zonder ooit een dienblad aan te raken, en daarmee 120 keer gratis vloog? Nu wordt het interessant...

De 35-jarige Tiron A. wist tussen 2018 en 2024 zonder enig officieel dienstverband toegang te krijgen tot vluchten die enkel bedoeld zijn voor luchtvaartpersoneel. Gewoon door zelf badgenummers te verzinnen, nepdata van indiensttreding te gebruiken en toegangspasjes te fabriceren die ,en dat is misschien wel het meest schokkende, ook echt bleken te werken.

Gedurende zes jaar boekte hij meer dan 120 vluchten. Niet om te werken, maar om comfortabel te reizen. Hij voerde geen taken uit, had geen functie, maar wist door gebrek aan controle gewoon zijn gang te gaan. Hij nam zelfs vrienden en familie mee. Of zij van zijn list wisten, is onduidelijk maar het is moeilijk voor te stellen dat niemand ooit dacht: “Zeg Tiron, hoe kom jij eigenlijk aan die vluchten?”

De luchtvaartmaatschappijen hadden jaren nodig om ‘verdachte patronen’ te ontdekken. Pas toen de boekingssystemen hun wenkbrauwen begonnen te fronsen, kwam er beweging. De Amerikaanse TSA werd ingeschakeld, en zo kwam het tot een rechtszaak wegens elektronische fraude en het onbevoegd betreden van beveiligde zones.

Wat vooral blijft hangen, is hoe makkelijk het hem werd gemaakt. In een wereld waarin passagiers worden gecontroleerd op hun shampooformaat, waar laptops apart in een bakje moeten en een boterhamzakje met druiven verdacht is, blijkt iemand met een zelfgemaakt pasje gewoon door de personeelsingang te kunnen. Het is bijna kunst, maar dan zonder enige charme.

Dit is geen held, geen genie, geen Robin Hood. Dit is een fraudeur die jarenlang misbruik maakte van een systeem dat gebouwd is op schijnveiligheid. En dat systeem heeft hem alles gegeven wat hij nodig had: toegang, vertrouwen, en vooral geen vragen.

Op 25 augustus hoort hij welke straf hij krijgt. Maar wie stelt de vraag aan de sector zelf? Want het echte probleem ligt niet bij de man die loog, maar bij het gemak waarmee hij kon liegen zonder dat iemand het doorhad.

Voor iedereen die deze zomer wél braaf zijn boardingpass betaalt: geen zorgen. Zolang je geen fantasiebadge draagt en niet doet alsof je koffie serveert, blijf je netjes op je plek. Maar als het aan mij ligt, mogen er nu ook eens wat échte controles plaatsvinden aan de andere kant van het gordijntje. En luchtig nieuws is fijn, tenzij blijkt dat de luchtvaart zélf het hoofd in de wolken heeft.