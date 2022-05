Een eeuw lang leugens over seks Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 205 keer bekeken • bewaren

Al die leugens waren nog niet voldoende want sindsdien zijn we allemaal bevrijd door de seksuele revolutie. Alle remmen los! In de afgelopen decennia werden we doodgegooid met onder meer alle seksuele afwijkingen en beestachtigheden zoals pedofilie en incest, met veel zwangere meisjes, veel abortussen, veel ontwrichte gezinnen en scheidingen, en nu de MeToo-beweging met als laatste ejaculatie Johan Derksen.

Er is niks verkeerds aan plezier in seks, maar wat we om ons heen zien is overdaad, obsessie, seks als consumptieartikel, schaamte, egoïsme, depressie, morbide rukkers, nooit genoeg, leegte, verveling, verslaving, verwarde meisjes, verdrietige vrouwen en altijd overal voor iedereen toegankelijke, zieke en gewelddadige internetporno. Al die dingen duiden op iets, maar niet op plezier.

Het gedrag van die Voice-mannen lijkt op iemand die seksueel uitgehongerd is, maar dat zijn ze niet. Integendeel. Seksuele bevrediging leidt tot meer seks (vergelijkbaar met suiker). Hoe meer een man seks heeft, hoe meer hij wil.

Dat seks alleen maar leuk en natuurlijk is, is een leugen die alleen mannen kunnen verzinnen en alleen vrouwen kunnen geloven. Van elke tien gedachten van een man, hoeveel gaan erover seks? Dat klinkt overdreven, maar wat er overdreven aan is, is de naïviteit. De echte vraag is: van elke tien gedachten van een man, hoeveel gaan er niet over seks?

De oplossing om vrouwen hun vrouwelijkheid te bedekken met hoofddoeken is de omgekeerde wereld. Het is een probleem van mannen die dat zelf moeten oplossen. Als zij dat niet doen, dan moeten wij dat doen (justitie). Anders is er chaos en gekte, zoals je nu al decennia ziet.

Toegeven aan elk verlangen van je instinct is niet gezond, maar ziek. Seks is één van de problemen van mannen (vrouwen hebben weer andere problemen). Overdaad leidt niet tot plezier, maar tot pijn en verdriet van iedereen, van slachtoffers én daders.

C.S. Lewis zegt: als je gelukkig wil worden, zal daar heel wat zelfbeheersing voor nodig zijn. Dat ieder sterk verlangen zichzelf verkoopt als gezond en natuurlijk betekent helemaal niets. Elk verstandig en beschaafd mens moet principes hebben op grond waarvan hij besluit sommige van zijn verlangens af te wijzen en andere toe te staan.