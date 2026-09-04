Een dorp voor vluchtelingen

Beide soorten mensen worden opgejuind door populistische politici als Wilders en Baudet. Zij kunnen niets doen voor deze mensen, alleen het levert hun stemmen op. Foute boel dus. Uit statistisch onderzoek blijkt dat veel mensen wel openstaan voor de opvang van echte vluchtelingen, mensen dus die in hun land uit de gevangenis ontsnapt zijn of bedreigd worden met de gevangenis. Tegelijkertijd denken diezelfde protesterende burgers dat veel vluchtelingen geen echte vluchtelingen zijn. Als je de criteria hanteert van gevangenis etc. zoals hierboven vermeld, dan zal dat wel kloppen. Er zijn inderdaad mensen uit Afrika en Azië die komen omdat ze een beter leven willen, omdat ze het leven in een tent zat zijn. Omdat ze geen werk hebben. Probleem is nu dat Wilders en Baudet suggereren dat dat geldt voor de meeste vluchtelingen en met die onwaarheid krijgen zij stemmen. Wat zou de regering moeten doen om de angst van Nederlandse burgers te verminderen?

Wat zou de regering moeten doen?

Nederland overweegt een standplaats te creëren voor deze vluchtelingen in Afrika. Dit zou op zich prima zijn mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Niet-erkende vluchtelingen daar in tenten laten huisvesten is geen oplossing want dan komen ze zo weer terug.



Wat dan?

Niet in tenten, maar Europa of ons land zou een heel dorp in Afrika moeten bouwen, met gewone huizen, kerken, koffiehuizen. Gewoon gezellig en normaal. En er moet werkgelegenheid zijn. In feite zou men in zo’n dorp alles kunnen fabriceren: radio’s, fietsen, tuingereedschap of wat je ook verder kan bedenken. Maar wat gefabriceerd wordt, moet ook worden geëxporteerd. Het probleem wordt dan dat het praktisch onmogelijk is te concurreren met spotgoedkope producten uit China. Europa of leden van Europa zouden dus de export moeten subsidiëren zodat export mogelijk is. Dat kost een paar centen, maar op deze wijze help je mensen echt.



Dit idee is trouwens niet nieuw. Een paar jaar geleden bezocht een VN functionaris een vluchtelingenkamp in Jordanië. Een Jordanese ambtenaar nam deze VN functionaris na zijn bezoek mee 30 km verderop. Daar was een dorp in opbouw maar de Jordanese regering was met de opbouw gestopt omdat ze haar geld nodig had voor het tentenvluchtelingenkamp.



Een dorp zoals ik beschrijf, kost dus wel wat geld. Nederlanders die dat teveel vinden, mogen bedenken dat al die niet-erkende vluchtelingen in de bijstand minstens zo veel kosten. Dus laten we menslievend zijn en tevens realistisch.