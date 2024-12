Een doodskist in de vorm van een vuilniswagen

In Ghana, een land in het westen van Afrika, verschilt het begrafenisritueel sterk van de Europese somber- en soberheid. Niet alleen wordt er gedanst op weg naar de laatste rustplaats, het leven van de overledenen wordt ook uitbundig gevierd. Meest in het oog springend daarbij zijn de bijzondere doodskisten, die het leven van de overledene symboliseren. Bijvoorbeeld in de vorm van een boot als het een visser betreft, of een schoen, of zelfs een vuilniswagen.