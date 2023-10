'Een dikke meevaller dat BBB eerder lijkt in te storten dan verwacht, maar wat krijg je ervoor terug'

Je zou het bijna vergeten door de oorlog in Israël, maar in Nederland staan de Tweede Kamerverkiezingen om de hoek. De vraag is wat daar van de deelnemende partijen te verwachten is. Janneke de Bijl zegt in haar column in De Nieuws BV dat het een dikke meevaller is dat de BBB van Caroline van der Plas al veel eerder op instorten staat dan te verwachten was, maar ja, wat krijg je ervoor terug. Het NSC van Pieter Omtzigt leek even voor een nieuw geluid te zorgen, maar blijkt al vrij snel gewoon een doorstart te zijn van het CDA.