Een derde Nederlanders heeft kraanwater met te veel PFAS Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 196 keer bekeken • Bewaren

In het kraanwater van ruim een derde van de Nederlandse bevolking zit te veel PFAS. Met name in Noord-Holland en Zuid-Holland worden de normen overschreden. Dat blijkt uit onderzoek van Greenpeace Nederland op basis van data van de tien waterbedrijven.

Via een postcodechecker van de milieuorganisatie kun je nagaan hoe het met jouw kraanwater zit. De gezondheidskundige grenswaarde die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) hanteert voor PFAS in kraanwater is 4,4 nanogram per liter, maar op veel plaatsen zit er veel meer PFAS in het water.

De PFAS hoopt zich op in het lichaam en kan daar tot allerhande gezondheidsschade leiden. Blootstelling aan te veel PFAS vergroot onder meer de kans op een hoge bloeddruk, kanker en problemen tijdens de zwangerschap.

Eline Bosman van Greenpeace noemt het “bizar” dat er zoveel gif in het kraanwater zit. “Het is een eerste levensbehoefte en het water dat uit de kraan komt, zou overal in Nederland schoon moeten zijn.”

Met name de bevolking van Noord-Holland moet zich zorgen maken, zo blijkt uit het onderzoek:

“In Noord-Holland is de giftige vervuiling door PFAS het meest urgent. Rond Zaandam en IJmuiden wordt de RIVM-richtwaarde voor kraanwater ruim drie keer overschreden, rond Alkmaar en Den Helder twee-en-een-half keer en in Amsterdam ruim twee keer.”

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