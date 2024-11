Een democratische FNV is geen last maar een lust Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 66 keer bekeken • bewaren

Voormalig FNV-vakbondsbestuurder Roel Berghuis beklaagt zich in een opiniestuk op Joop.nl over het democratisch zijn van de FNV. Hij stelt dat de werkgevers geen last hebben van democratie: zij schaken op andere velden. Kennelijk beschouwt hij democratie als een last. Het tegendeel is waar. Een vakbond moet democratisch zijn om de werknemers te kunnen verenigen en vertegenwoordigen. Het is geen last maar een voorwaarde en een lust.

Ook stelt Berghuis dat het FNV-bestuur het ledenparlement voortdurend probeert te plezieren. De werkelijkheid is anders. Het hoofdbestuur vindt niet dat het ledenparlement recht van amendement heeft en ook niet zelf voorstellen kan aannemen die vervolgens doorgevoerd moeten worden. Kritiek op slechte onderdelen in de wet toekomst pensioen, werden slechts spaarzaam overgenomen door het FNV-bestuur en pas na tegenspartelen door het FNV-bestuur.

Berghuis beklaagt zich er over dat het hoofdbestuur gekozen wordt door het ledenparlement. De voorzitter wordt overigens rechtstreeks door de leden gekozen. Althans voor zover die leden over een computer en internet beschikken. De leden zonder dat kunnen tot nu toe niet schriftelijk stemmen. De vakbond is een vereniging en een vereniging is per definitie democratisch. Bij alle vakbondsverenigingen wordt het bestuur gekozen.

Destijds is besloten 35 vakbondshuizen tot stand te brengen. Een besluit dat gesteund werd door het ledenparlement. Nu wordt voorgesteld de helft te sluiten. Het is niet meer dan redelijk dat ook dat besluit wordt voorgelegd. Volgens Berghuis worden vakbondshuizen gesloten omdat vakbondshuizen niet goed functioneren. Helaas is niet het functioneren bepalend. Het is een bezuiniging waarbij vooral in de regio vakbondshuizen worden gesloten. Daar is volgens mij terecht kritiek op.

In een ding heeft volgens Berghuis volgens mij wel gelijk. Niet de directeur van de werkorganisatie is verantwoordelijk maar het FNV-bestuur. De directeur voert het beleid uit en doet dat met steun van het FNV-bestuur. Terechte verwijten over genomen maatregelen moeten dan ook gericht worden aan het bestuur en niet aan de directeur.