Een demissionaire regering Schoof zal zeker minder schade aanrichten in Nederlandse samenleving

Zo bleek in de onderhandelingen over een aanpassing van de onderwijsbegroting dat PVV-leider Wilders zelfs zijn eigen PVV bewindspersoon Fleur Agema gepasseerd had bij het sluiten van een deal met de christelijke partijen en JA21. De almacht van Wilders als PVV-leider was ook duidelijk zichtbaar in het aansturen van zijn bewindsvrouw Faber op het onderwerp Immigratie. Zij toont in alle debatten en interviews dat ze letterlijk niet meer is dan de levende spreekpop van Wilders die zelf niets in de melk te brokkelen heeft als verantwoordelijk minister.