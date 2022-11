Een dag actie op Schiphol: 400 arrestaties; zomer boerenacties: 100 arrestaties

Bij de boerenprotesten deze zomer, waar het er vaak aanmerkelijk minder vredelievend aan toeging, arresteerde de politie volgens een persbericht van 15 augustus in twee maanden tijd ruim honderd mensen. De politie pakte onder meer acht mensen op vanwege het dreigende protest bij het huis van minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof). Radicale boeren braken daar door een afzetting heen en vernielden een politieauto.

Politiechef van de Landelijke Eenheid Willem Woelders verklaarde deze zomer in NRC dat “veel politiemensen begrip hebben voor de positie van de boeren, ik ook”. Na kritiek noemde Woelders zijn uitspraak een “ ongelukkig frame ”.

De burgemeester van Haarlemmermeer, Marianne Schuurmans (VVD), wil protesten op Schiphol in de toekomst kunnen verbieden omdat de luchthaven een “veiligheidsrisicogebied” zou zijn. Amnesty waarschuwt maandag in een rapport dat het demonstratierecht in Nederland onder druk staat.