Een CDA'er blijft een CDA'er: Pieter Omtzigt doet niets anders dan wat Maxime Verhagen in 2010 deed Opinie

Ahmed Abushaam oud-bestuurslid GroenLinks Den Haag

Jammer dat het snakken naar macht idealen doet wegvaren.

Velen hebben nog steeds een nare smaak in de mond van de verkiezingsuitslag. Zij hadden niet verwacht dat 2 miljoen medelandgenoten op de PVV zouden stemmen. Wie had gedacht dat een land waarin 4,7 miljoen mensen met een migratieachtergrond wonen, een anti-migratie koers zou varen? Niet alleen door te stemmen op de PVV, maar ook op partijen zoals NSC, VVD en BBB. Ook zij verkondigden onjuistheden, want door minder vluchtelingen los je het woningtekort niet op en wordt voor niemand daarmee bestaanszekerheid gegarandeerd.

Van de VVD is het te verwachten, want die hebben de regering laten vallen omdat de coalitiepartners geen hard migratiebeleid wilden. In het geval van de PVV is dat idem dito. We weten al jaren dat die partij geen vluchtelingen wil en het liefs geen multiculturele samenleving. De minder-minder-uitspraak van Wilders is nog niet vergeten.

De partij die mij verbaast is het NSC. Pieter Omtzigt wilde met zijn nieuwe partij een andere bestuurscultuur in Nederland, nadat hij had gezien hoeveel mensen, vooral migranten, slachtoffer zijn geworden van de toeslagenaffaire en de systematische vooroordelen van het systeem dat daarbij hoorde. Daarnaast heeft hij zelf als Kamerlid ervaren wat uitsluiting betekent. Want "functie elders" was niets anders dan hem uit te sluiten en af te serveren.

Maar een CDA’er blijft een CDA’er. Pieter Omtzigt doet niets anders dan wat Maxime Verhagen in 2010 deed. Verhagen was een voorstander van een gedoogakkoord met de PVV omdat het land bestuurd moest worden. Jammer dat het snakken naar macht idealen doet wegvaren bij sommige partijen. Begrijpt Omtzigt niet dat door een coalitie met de PVV te vormen 4,7 miljoen mensen het gevoel van functie elders geeft?

Ik dacht echt dat NSC voor een nieuwe bestuurscultuur zou gaan, maar nu vraag ik me af over welke cultuur wij het eigenlijk hebben? Een cultuur waarin mensen die hun land moeten ontvluchten wegens oorlog in de steek gelaten worden? Een cultuur waarin sprake is van tweederangs burgers? Een cultuur waarin het normaliseren van extreemrechts gedachtengoed de norm wordt?