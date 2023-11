Een bittere ervaring met Pieter Omtzigt Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 278 keer bekeken • bewaren

Wij zijn Stichting 'Sociaal Hart Enschede' en komen op voor de rechten en belangen van bijstandsaanvragers en -gerechtigden, minima, kinderen uit arme gezinnen, ouderen, chronisch zieken, gehandicapten en mantelzorgers in de gemeente Enschede. Onze stichting heeft helaas een bittere ervaring met het CDA Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt. Wij hebben hem namelijk in de periode 2015 tot 2018 meerdere keren uitvoerig gemaild inzake de sociale misstanden in Enschede. Ook medestanders van ons deden soortgelijke pogingen.

Pieter Omtzigt reageerde op geen van onze mails. Dit komt waarschijnlijk doordat zijn echtgenote Ayfer Koç al jarenlang fractievoorzitter van het CDA Enschede was. U dient te weten dat het CDA in de vorige ambtsperiode (2014 -2018) deel uitmaakte van de coalitie en de wethouder voor Economie, Werk en Onderwijs heeft geleverd. Deze ex-wethouder Patrick Welman is in grote mate verantwoordelijk voor het inhumane bijstandsbeleid (het Welman-regiem) in onze stad dat tot op heden helaas nog steeds voortduurt.

Terwijl Pieter Omtzigt geroemd wordt om zijn tomeloze inzet voor de gedupeerden van de Toeslagenaffaire heeft hij het in zijn eigen woonplaats Enschede allemaal laten gebeuren. Ik durf de stelling aan dat de sociale misstanden in de gemeente Enschede in het bijzonder en het bijstandsleed in het algemeen de Toeslagenaffaire van de Belastingdienst overtreffen.

Begin vorige jaar deed Omtzigt bij EenVandaag de uitspraak: “Ik wil het schild zijn voor de zwakkeren!” Diezelfde kreet hoorde ik ook uit zijn mond tijdens het CDA-leiderschapsverkiezingsdebat. Maar de zwakkeren in Enschede, zijn eigen woonplaats, heeft hij links laten liggen. Hoe geloofwaardig ben je dan nog als politicus? Hoe geloofwaardig ben je dan nog als leider van Nieuw Sociaal Contract?

P.S. Kijk de uitzending terug van BNN/VARA Opstandelingen, aflevering 'De ballade van Enschede' 25 juni 2020