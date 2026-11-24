Een beetje verkouden maar? Fijn voor jou, minder fijn voor mij Opinie Vandaag • leestijd 3 minuten • 442 keer bekeken • Bewaren

Judith Hofman Moeder Persoon volgen

Het griepseizoen is begonnen. Voor mij als chronisch zieke vrouw die medicijnen gebruikt die mijn immuunsysteem onderdrukken, betekent dat zo ongeveer het begin van de hel. En ieder jaar verbaas ik me weer over het gebrek aan besef bij sommige mensen. "Ach, ik ben alleen een beetje verkouden." Wat heb ik toch een bloedhekel aan die zin.

Dat beetje verkoudheid van jou kan bij mij een flinke verergering van mijn MS-klachten veroorzaken. Met wat meer pech beland ik met een longontsteking in het ziekenhuis. Mijn lichaam bezorgt me zonder jouw bijdrage al voldoende ellende.

Natuurlijk kan ik niet alles ontlopen. Ik ga uiteraard ook naar concerten en daarmee neem ik bewust een risico. Ik ben chronisch ziek, niet overleden. En voordat iemand nu vraagt of alle concertgangers mij voortaan even willen bellen om hun medische toestand door te geven, nee. Mij sowieso niet bellen, maar dat onderwerp bewaar ik voor een ander opiniestuk.

Ik ga ervan uit dat volwassen mensen zelf kunnen bedenken of het verstandig is om met griep in een uitverkochte concertzaal te gaan staan. Daar lijkt me geen persoonlijk overleg met mijn neuroloog voor nodig. Een beetje gezond verstand zou moeten volstaan, al blijkt ook dat tegenwoordig geen vanzelfsprekendheid meer.

Wat ik bijzonder vind, is dat de verantwoordelijkheid vrijwel altijd bij de kwetsbare persoon wordt neergelegd. Dan had ik zelf maar thuis moeten blijven. Beetje zoals victim blaming (ook dat is voor een ander opiniestuk).

Kennelijk is het logischer dat ik mezelf een halfjaar opsluit dan dat iemand met griep een avondje overslaat. Het bewonderenswaardige ziek doorwerken mag wat mij betreft eens afgelopen zijn. Zeker als vrouw en moeder word je geacht gewoon door te gaan. Je kunt half creperend boven een pan aardappelen hangen en alsnog de vraag krijgen wat we de rest van de week eten.

Misschien moeten we eens ophouden met het verheerlijken van zelfverwaarlozing. Daar ligt overigens ook een verantwoordelijkheid bij werkgevers, want niet iedereen heeft de luxe om zonder gedoe thuis te blijven.

De Rotterdamse huisarts Maud Versteylen legt in een artikel van Rijnmond uit dat rust bij griep belangrijk is. Jezelf in het zweet sporten is geen goed idee. Gemberthee kan hooguit wat verlichting geven en voor de mensen die tegenwoordig knoflook in hun neus stoppen, ook dat schijnt geen nut te hebben.

Griep verspreidt zich onder andere via kleine druppeltjes die vrijkomen wanneer we praten. Goed handen wassen helpt om besmettingen te beperken. Ga lekker met een dekentje op de bank liggen Netflixen. Kijk ongegeneerd naar kerstfilms waarvan je na drie minuten al weet met wie de hoofdrolspeelster gaat trouwen. Mocht je je nog ellendiger willen voelen, kijk dan vooral naar de debatten van ons fantastische kabinet.

We hebben de mond vol van eigen verantwoordelijkheid, terwijl we blijkbaar steeds meer moeite hebben met onze verantwoordelijkheid tegenover een ander. Solidariteit is kennelijk vooral een prachtig begrip zolang het niet teveel moeite of geld kost.

Mijn verzoek is dan ook simpel. Mensen, let op jezelf en vooral ook op je medemens. Aan mijn buitenkant zie je niet hoe mijn immuunsysteem functioneert. Ik zou willen dat ik de luxe had om na een paar dagen uitzieken weer gezond te zijn.

Bedankt, namens mij en chronisch ziek Nederland.