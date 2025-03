Een astronomische meevaller Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 143 keer bekeken • bewaren

Ik ben een vormschrijver, dit betekent dat het bij mij nooit werkelijk om de inhoud draait, lees al mijn Joop-columns er maar op na, als je goed leest tref je nergens echt een mening aan, helaas kunnen de meeste mensen niet goed lezen, daardoor denken ze dat ik opiniërende stukken schrijf, dit zorgt voor verwarring, maar zoals Wim T. Schippers zei: ‘er is niets zo verhelderend als verwarring’, zolang de eindredactie het goed vindt, ga ik er dus gewoon mee door.

Ondanks het gebrek aan inhoud heb ik een duidelijke missie met mijn bijdragen aan het publieke debat: het weer in vorm brengen van Nederland. Nu grootmachten Amerika, China en Rusland onderling de wereld verdelen, kunnen we weinig anders doen dan goed voor onszelf zorgen, in de hoop dat we – net als in 1945 – opnieuw in het Amerikaanse kamp worden ingedeeld, zodat we onbezorgd kunnen blijven consumeren en Facebooktoegang houden.

Hoe brengen we Nederland weer in vorm? Simpel: door een originele denker aan het hoofd van de regering te plaatsen, ik hoop dat er binnenkort iemand opstaat, anders moet ik het zelf doen, dit lijkt me een strontvervelend bestaan. Mocht het toch mijn noodlot blijken om ons smalle strookje grond aan de Noordzee gedurende een periode in de tijd over woeste wereldzeeën te navigeren, dan zal ik de Nederlandse bevolking vanaf een soort denkbeeldige nullijn opnieuw naar grote hoogten stuwen.

“Luister goed, beste landgenoten, vanwege intens telefoonverkeer tussen de heren Trump en Poetin gaat de langverwachte Derde Wereldoorlog waarschijnlijk niet door”, begin ik mijn eerste televisietoespraak. “Maar niet getreurd, we doen gewoon alsof de Derde Wereldoorlog wel heeft plaatsgevonden, daarom stelt mijn regering een periode van Nationale Wederopbouw in, de komende jaren houden we vanaf een denkbeeldig nulpunt onze samenleving en economie tegen het licht.”

“We beginnen de Nationale Wederopbouw met een werkelijk astronomische meevaller”, sluit ik af. “Alle gebouwen en alle infrastructuur zijn volledig intact, we hoeven eigenlijk alleen maar na te denken over hoe we onze rijkdom verstandig benutten.”