Een advies aan de volgende verkenner

Hoe wij met zijn allen de migratie kunnen stoppen en hier een mooier land van maken.

De sociale media staan meer dan ooit vol verwijten aan "links". De uitslag van de verkiezingen is het verdiende loon na zoveel verraad aan de traditionele achterban die in volkswijken verkommert terwijl de buitenlanders mooi weer spelen. Het woord "buitenlanders" is een tijdje taboe geweest, net als "allochtonen" maar het het maakt nu een triomfantelijke rentree.

"Links" heeft sterk de neiging zich tegen deze kritiek te verzetten. Daardoor kreeg het terecht het verwijt te verdelen en niet te verbinden. In een land als het onze is meedenken altijd vruchtbaarder dan tegendenken. Wil links zijn relevantie niet voorgoed verliezen, dan moet het de volksgeest omarmen, niet veroordelen.

Terwijl Geert Wilders op zoek is naar een nieuwe verkenner kunnen wij vast wat voorwerk doen. De rechtse partijen die in aanmerking komen om met de PVV in zee te gaan, willen allemaal de instroom van migranten beperken. Ik, althans, ik wil ze daartoe graag een instrument aanreiken uit de linkse gereedschapskist. Daarmee kun je meteen een korte klap maken en resultaat tonen.

Belastingheffing.

Wie personeelsleden met een buitenlands paspoort in dienst heeft, betaalt voortaan een heffing van veertig procent over het bruto jaarsalaris dat die personeelsleden ontvangen.

Dat heeft allerlei gunstige gevolgen voor het leven in Nederland. Bedrijven die afhankelijk zijn van laag betaalde buitenlandse medewerkers zullen het hoofd in de schoot moeten leggen. Zo kunnen dan die afschuwelijke tuinbouwkassen in het Westland – ook nog energieslurpers – eindelijk plaats maken voor een parklandschap ten behoeve van de Haagse en de Rotterdamse agglomeratie. De gemeente Midden-Delfland laat nu al zien wat mogelijk is. De Westlanders zelf zullen met deze oplossing zeker ingenomen zijn, want ze stemden voor een derde op Geert Wilders. Ook met al die distributiecentra is het dan afgelopen. Het moet toch mogelijk zijn de zo vrijgekomen terreinen te reserveren voor woningbouw. Een noodwet kan de noodzakelijke kaders hiervoor scheppen. Als Nederland niet langer distributieland is, zullen er ook veel minder zeeschepen aanmeren in onze havens. We hoeven dan geen dure infrastructurele investeringen meer te doen zogenaamd om de toekomst van onze kinderen. Bijkomend voordeel: minder containers betekent ook minder ruimte om cocaïne bij te stoppen.

Niet alleen in de "lagere" regionen van het bedrijfsleven zal schoon schip gemaakt worden, ook in de hogere. Het aantrekken van dure expatriates omdat je aan hun hersens de voorkeur geeft boven die van Nederlanders, is voortaan net zo goed een dure liefhebberij. In Eindhoven zal de woningproblematiek verdwijnen als ASML over onze grenzen een goed heenkomen zoekt met medeneming van al die buitenlandse ingenieurs. Dan worden de middenklasse woningen daar eindelijk weer betaalbaar dankzij de wegvallende vraag.

Het probleem van Schiphol lost zich zelf op omdat dit terugvalt tot een vliegveldje vergelijkbaar met dat van Montevideo in Uruguay. Voor langere vluchten moet je overstappen op de luchthaven van Buenos Aires in Argentinië. Voortaan wij de lusten, Brussel en Düsseldorf de lasten!

Als de buitenlandse werknemers vertrokken zijn omdat ze hier toch niet meer worden aangenomen, ontstaat er alleen maar meer ruimte in Nederland. Stel je voor dat ze alle 500.000 vertrekken. Dat is een stad ter grootte van Den Haag. Foetsie. Allemaal weg. Door een simpele belastingmaatregel.

En de vergrijzing dan? Hoe moet het met de zorg voor onze oudjes? Het is onbetaalbaar geworden daarvoor buitenlands personeel aan te trekken. Het antwoord is solidariteit. Wij vervullen de vacatures door middel van maatschappelijke dienstplicht. Die geven we op innovatieve wijze vorm. Deze dienstplicht geldt voor volwassen Nederlanders in de leeftijd van 63 tot 65 jaar. Dan zijn de kinderen het huis uit en kunnen zij als het ware fulltime mantelzorgers worden. De "soldij" die hier tegenover staat, is een vergoeding van de vaste lasten plus een maandelijkse toelage die natje en droogje dekt. Bovendien wordt zo de mogelijkheid geschapen het pensioen weer met 65 jaar in te laten gaan.

Een andere mogelijkheid is er niet omdat door de belastingmaatregel de bevolkingsgroei snel zal omslaan in een krimp. Des te meer ruimte blijft er voor ons over in de landschapsparken, des te meer woningen komen er beschikbaar.

Bij het bovenstaande is met twee belangrijke elementen rekening gehouden die je als stemgerechtigde nooit mag vergeten: het is kiezen of delen. En dat niet alleen: keuzes hebben gevolgen. Die moet je blijmoedig aanvaarden. De hervormingen die Wilders, Omtzigt en consorten willen, hebben invloed op het nationaal inkomen en dus op onze koopkracht. Daarom zullen er veel vegetariërs bij komen. Dat is alleen maar goed voor de volksgezondheid, het milieu, het stikstofgehalte in de natuur en onze nationale levenskracht.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.

