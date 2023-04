Een 'absurde 1-aprilgrap', Rusland is sinds zaterdag voorzitter van de VN-Veiligheidsraad Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 182 keer bekeken • bewaren

“Absurd”, zo noemt de Oekraïense president Volodymyr Zelensky het dat uitgerekend Rusland deze maand voorzitter is van de VN-Veiligheidsraad, uitgerekend het orgaan dat is opgericht om de internationale vrede en veiligheid te handhaven. Ook andere Oekraïense politici reageren verbolgen, maar volgens de Verenigde Staten is er nu eenmaal geen wettelijke manier om Ruslands beurt om de voorzittershamer te hanteren te omzeilen.

Volgens Zelensky is het Russische voorzitterschap een teken dat de Verenigde Naties “volledig bankroet” zijn. Dat zei hij in een toespraak zaterdagnacht. Hij wees erop dat “er geen enkele vorm van terreur is” die Rusland nog niet gepleegd heeft. Eerder al noemden andere Oekraïense politici het “een slechte 1-aprilgrap”, “een flagrante schending van de regels” en “een verkrachting van het internationale recht”. Ook politici in de Baltische Staten spreken er schande van dat Rusland het voorzitterschap in handen heeft.

In aanloop naar de voorzitterswissel, riepen de Verenigde Staten Rusland op zich “professioneel te gedragen”. De kans daarop is klein, aangezien het Kremlin reageerde door te zeggen dat Rusland van plan is “volledig gebruik te maken van de rechten die de voorzitter heeft”. Dat betekent onder andere dat Rusland de komende maand het recht heeft zelf vergaderingen te beleggen. Er zijn er inmiddels al drie gepland, onder andere over het exporteren van wapens en militaire uitrusting. Die vergadering zal vermoedelijk worden gebruikt om de wapenleveranties aan Oekraïne te veroordelen.