Eelco Heinen (VVD) stelt invoering vermogenswinstbelasting veel te rooskleurig voor Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 304 keer bekeken • Bewaren

Minister van Financiën Eelco Heinen (VVD) is veel te optimistisch over de invoering van de vermogenswinstbelasting in 2028. Dat valt op te maken uit een rondgang van de NOS langs betrokkenen. Het is twijfelachtig of het wel mogelijk is om de regels in 2028 van kracht te laten worden.

Heinen zelf is optimistisch – of doet in ieder geval alsof (je weet het immers nooit bij de VVD). “Wij vragen een maximale stretch van iedereen, maar dan is 2028 haalbaar”, zegt hij. De Raad van State laat alvast weten dat het eerstvolgende Kamerdebat over de invoering, dat gepland staat voor 12 oktober, in ieder geval te vroeg komt. Een advies van de Raad van State valt op z’n vroegst pas op 19 oktober te verwachten, en zelfs dat is nog zeer optimistisch.

Ook de banken die jarenlang moeten gaan bijhouden hoeveel winst mensen maken op hun beleggingen, zijn nog lang niet klaar. Zij hebben naar eigen zeggen te weinig tijd om hun IT-systemen aan te passen. De NOS zet de problemen uiteen:

“Als de banken en vermogensbeheerders de gegevens niet kunnen aanleveren, kan de Belastingdienst niet controleren of burgers de aangifte juist hebben ingevuld. En dan ligt fraude op de loer. Voor mensen die hun aangifte te goeder trouw invullen, is het maar de vraag of ze de informatie zelf bij elkaar kunnen vinden. Niet alle banken kunnen de gegevens direct aan hun klanten leveren.”

De vermogenswinstbelasting moet in de plaats komen van de huidige regels voor box 3. De nieuwe belasting komt er na een keiharde lobby van superrijken die het liefst pas belasting willen betalen als ze hun aandelen verkopen.

Tot nu toe geldt de regel dat er elk jaar wordt afgerekend over de waardevermeerdering van iemands bezit. Sterker nog: eerder stemde de Tweede Kamer zelfs al in met een nieuwe vermogensaanwasbelasting – die veel meer lijkt op het huidige systeem. Heinen besloot daar echter zonder overleg een streep door te zetten om zijn achterban tegemoet te komen.

Door te kiezen voor een vermogenswinstbelasting in plaats van een vermogensaanwasbelasting loopt de schatkist de komende jaren naar schatting ruim 15 miljard euro mis.