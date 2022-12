Edward Snowden is nu officieel een Rus

3 dec. 2022 - 16:07

"Snowden wordt de laatste jaren bekritiseerd omdat hij wel een punt maakte van de privacyschendingen door de Amerikaanse overheid, maar zich minder kritisch uitlaat over de omvangrijke Russische mensenrechtenschendingen." Maar dat is niet gek toch? Hij kijkt wel uit nu Rusland voor hem het enige relatief veilige land is waar hij nog welkom is. De V.S. bleek voor hem minder vrij te zijn dan hij blijkbaar dacht (of wilde) dat het was. Rusland is... een stuk voorspelbaarder?