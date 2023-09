Edson Olf opvolger Sylvana Simons, BIJ1 wil blackfaceverbod en generaal pardon uitgeprocedeerde asielzoekers

De Rotterdammer Edson Olf is de beoogde opvolger van Sylvana Simons als lijsttrekker van BIJ1. Olf, die werd geboren in Paramaribo en opgroeide in Rotterdam-Zuid, is nu wijkraadslid in Rotterdam, bestuurslid en vicevoorzitter van de partij. Als vader van een 4-jarige zegt hij te willen “strijden tegen de klimaatcrisis, het kapitalistische economische systeem en institutioneel racisme”.

De NOS schrijft: “De partij presenteerde vandaag ook het verkiezingsprogramma. Het belangrijkste speerpunt blijft de bestrijding van racisme. "Bij1 droomt van een wereld zonder racisme, seksisme, islamofobie, Lhbtqia+ -discriminatie, kapitalisme, en alle andere vormen van onderdrukking", staat er. "Een wereld waarin we erkennen dat we onvolledig zijn zonder elkaar, en daarom altijd solidair moeten zijn met elkaars strijd voor een volwaardig leven." De partij komt met allerlei plannen om discriminatie in het onderwijs, op de arbeidsmarkt en bij het vinden van een woning tegen te gaan. Zo moet er een verbod komen op alle vormen van black face in de openbare ruimte, inclusief Zwarte Piet. Maar de partij heeft in het 67 pagina's tellende programma ook andere plannen, zoals een generaal pardon voor alle uitgeprocedeerde asielzoekers en het afschaffen van het collegegeld in het beroepsonderwijs en op de universiteit. Ook moeten werkgevers sneller vaste contracten geven en wordt anticonceptie voortaan gratis, als het aan Bij1 ligt.”