Edith Schippers is nu al bezig met het vullen van de Oudejaarsconferences

Kee & Van Jole bespreken de Haagse politiek, voor zover daar nog een touw aan valt vast te knopen. Peter Kee, politiek duider en parlementair journalist, zag een scherp debat bij WNL op Zondag waar de beoogde fractievoorzitters voor de komende Eerste Kamer een voorronde van het NK-doorelkaarheenpraten hielden. Van Jole vertelt desgevraagd dat hij zich verbaasde over het optreden van VVD-kopstuk Edith Schippers die wel erg zwaar leunde op Rutte, zich als zijn assistent presenteert. "Op een gegeven moment zei ze 'ik wil niet polariseren'. Het is februari en de VVD is nu al bezig met de Oudejaarsconference."

Ook VVD-minister Van der Wal (Stikstof) kwam nog even voorbij. Zij woont in Gelderland en de provinciale afdeling van haar partij keert zich tegen haar beleid. Toch gaat ze er op stemmen. Van Jole: "Dit is voor niemand meer te volgen. Vind je het gek dat mensen zich van de politiek afkeren?" Kee spreekt van "een soort. cabaret dat je niemand toewenst".

Daarna praten de twee nog even over TikTok en de invloed van deze verderfelijke app op de Haagse politiek en jongeren. Van Jole: "Zou je het een goed idee vinden als alle 40-plussers in Nederland elke avond naar het Chinese staatsjournaal keken?"