Edith Schippers is mogelijk al definitief afgeschreven Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 106 keer bekeken • bewaren

Kee & Van Jole bespreken de laatste loodjes van de verkiezingscampagnes, zoals het debat bij de NOS. Kee zegt dat het hem bevestigde in zijn oordeel dat je geen debatten met zoveel partijen moet houden. Hij weet dat zijn kritiek pikant is omdat hij zelf mede-organisator is van het omstreden debat Linksom of Rechtsom. "Daarvan werd gezegd dat we de VVD hielpen. Terwijl het resultaat toch is dat Edith Schippers afging. Ze is nu misschien definitief afgeschreven als opvolger van Rutte."

Van Jole merkt op dat Rutte door het falen van Schippers in de rol van straatvechter werd gedrukt. Dat leidde tot bizarre taferelen zoals een optreden bij VI waar hij aan tafel zat naast een man met een raar hoofddeksel terwijl hij vragen moest beantwoorden over zijn neukpatroon.

Ook het verrassende ontwijken van de vraag of Rutte moet aftreden komt aan bod. Van Jole stelt dat hij zich bijna verslikte in de borrelnootjes, Kee legt uit dat Kuiken haar kruit droog probeerde te houden voor het Kamerdebat over Groningen. "De kans bestaat dat ze daar wel met een motie van wantrouwen komt."

Ook gaat het nog even over de seksistische blunder van Hugo de Jonge. Kee tilt er niet heel zwaar aan, Van Jole was verbijsterd. Zoals hij dat ook al was over het optreden van Hoekstra. "Die antwoordde dat er al heel veel wordt gedaan voor lagere inkomens op de vraag of miljonairs meer belasting moeten gaan betalen.