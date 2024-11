VVD-kopstuk Edith Schippers houdt Den Haag alweer voor gezien, vertrekt uit Eerste Kamer Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 875 keer bekeken • bewaren

VVD-boegbeeld Edith Schippers, die lange tijd werd gezien als de opvolger van Rutte, verlaat de politiek. Vorig jaar was ze lijsttrekker voor de Eerste Kamer maar bakte er weinig van in de verkiezingscampagne. Daarna werd ze fractievoorzitter in de senaat. Nu houdt ze het alweer voor gezien. De functie, die 1 dag per week in beslag neemt, is niet te combineren met haar werk als topvrouw bij de farmaceutische groothandel Mosadex, zegt ze. Daar treedt ze per 1 januari aan. Schippers was onder Rutte minister van Volksgezondheid.

De samenstelling van de Eerste Kamer is anders dan die van de Tweede Kamer. De ultrarechtse coalitie heeft in de senaat geen meerderheid. Een oorzaak voor de gestegen werkdruk is de bestuurlijke onrust die in Den Haag is ontstaan nadat de kiezers de eenmanspartij van Geert Wilders tot de grootste maken. Zijn onverzoenlijke en radicale houding zorgt voor vrijwel onwerkbare situaties.

Schippers zegt in een verklaring:

Al snel na de beëdiging in de Eerste Kamer in de zomer van 2023 viel het kabinet Rutte IV. De politiek is er sinds die tijd niet rustiger op geworden. Dat geldt zodoende ook voor mijn rol als fractievoorzitter, met bijbehorend tijdsbeslag. De werkzaamheden die bij het fractievoorzitterschap horen, in de Eerste Kamer, binnen de partij en daarbuiten zijn toegenomen. Dit alles maakt dat het tijdsbeslag van hiervan veel meer is geworden dan ik in mijn afwegingen in 2022 veronderstelde. Hierdoor kan ik in de praktijk de verantwoordelijkheden voor de VVD en voor mijn werk niet vervullen zoals ik vind dat deze vervuld zouden moeten worden.

Eerder botste Schippers met partijleider Yesligöz die wilde dat de spreidingswet, bedoeld om de problemen met de opvang van asielzoekers op te lossen, zou worden weggestemd door de senaat. De VVD-fractie weigerde dat en steunde de door de VVD onder Rutte IV opgestelde wet. Volgend jaar wordt een nieuwe poging gedaan de wet te torpederen.