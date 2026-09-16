Ed Sheeran is zijn hele voorprogramma én eigen band kwijt na laffe houding over genocide in Gaza Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 446 keer bekeken • Bewaren

Maandag werd bekend dat de Amerikaanse rapper Macklemore uit het voorprogramma van de Amerikaanse tournee van de Britse zanger Ed Sheeran is gezet. Nadat Macklemore tijdens een optreden in New Jersey 'Free Palestine' had geroepen, besloot de concertorganisatie hem niet meer aan boord te willen hebben. Sheeran zelf nam het in een verklaring niet voor de rapper op, maar stamelde iets over zich politiek afzijdig te houden. Dat heeft hem nu al zijn andere support acts én zijn eigen band gekost, die stapten allemaal op uit solidariteit met Macklemore en uit protest tegen de voortdurende Israëlische genocide in Gaza.

Sheeran verdedigde zichzelf door te zeggen dat hij geen politieke uitspraken wilde doen, omdat zijn shows "een veilige plek en een toevluchtsoord, om de diplomatie in stand te houden en de dialoog open te houden” moeten zijn. The Guardian-columnist Laura Snapes wijst in een opiniestuk op de hypocrisie daarin van Sheeran, die in 2022 wel optrad tijdens een benefietconcert voor Oekraïne, zich in een open brief aan toenmalig Brits premier Theresa May uitsprak over de Brexit en zich openlijk verzetten tegen een Amerikaanse Trump-wet die de vrijheden van de LHBTQIA+-mensen inperkt.

Het plan was om Macklemore te vervangen door de Ierse zanger Aaron Rowe. Die liet echter direct in een eigen verklaring weten:

Als Ieren weten we maar al te goed wat genocide, door hongersnood afgedwongen ellende en gewelddadige bezetting inhouden. Ik kan niet werkeloos toezien hoe miljardairs hun machtspositie gebruiken om de terechte stemmen te smoren van hen die zich uitspreken tegen de Israëlische genocide en wijzen op de wrede moord op kinderen. Ik zou alle zelfrespect verliezen als ik gewoon op de oude voet door zou gaan.

Daarna viel de hele dominoset om. Andere geplande voorprogramma-artiesten Finneas (de broer van de eveneens zeer uitgesproken zangeres Billie Eilish), de Deense popband Lukas Graham en tot overmaat van ramp ook Sheerans eigen band, de eveneens Ierse Beoga. Die laatste lieten weten zich te verzetten tegen het tot zwijgen brengen van Macklemore "door zionistische miljardairs". Daarmee wordt vooral gedoeld op Robert Kraft, eigenaar van American footballteam New England Patriots en de eerste die Macklemore verbood in zijn stadion op te treden. Kraft is tevens luid supporter van het genocidale Israëlische regime en een belangrijke donor van de Israëlische lobby in Amerika. Sheeran beschouwt Kraft als een vriend en trad op op diens bruiloft.

De woorden die Macklemore, en nu mogelijk Ed Sheeran, zijn tournee kosten, waren:

"Een belangrijke reden waarom ik deze tournee überhaupt wilde doen, is zodat ik in stadions als dit kon gaan staan ​​en twee woorden kon uitspreken die me zeer na aan het hart liggen: ‘Free Palestine!’. Ik zei: ‘Free Palestine!’ Ik wil dat die woorden luid en duidelijk klinken, zodat mensen – van Gaza tot de bezette Westelijke Jordaanoever – weten dat we hen niet zijn vergeten."