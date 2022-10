25 mrt. 2020 - 13:35

Het probleem met Trump is niet "Economy first" dat zou een valide argument zijn, een ernstige recessie (die er door lock-downs zeker komt) veroorzaakt net zo goed doden als de pandemie, en dat moet idealiter tegen elkaar afgewogen worden. Tot zover niks mis met een mogelijke uitkomst "Economy first". Het probleem met Trump is natuurlijk dat de afweging niet om die reden gebeurd, maar uitsluitend omdat Trump Corp te maken heeft met vele sluitingen van golf-courts en hotels. De afweging is dus gemaakt, het is "Trump corp first, regardless of any potential colleteral damage".

