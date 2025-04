Economische onbenul Trump verklaart oorlog aan voorzitter centrale bank, dollar en aandelen maken duikvlucht Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 1063 keer bekeken • bewaren

Na de verkiezing van Donald Trump reageerden beleggers aanvankelijk extatisch: Amerikaanse aandelen schoten omhoog. Het optimisme was van korte duur. Nu voor de meeste mensen duidelijk is dat er de komende vier jaar een gevaarlijke gek in het Witte Huis zit, beleven de aandelenmarkten ongekend slechte tijden.

Volgens The Wall Street Journal is de toonaangevende S&P 500 in de eerste maanden van een Amerikaanse president nog nooit zo hard gedaald als nu. De Amerikaanse aandelenmarkten stevenen af op de slechtste aprilmaand sinds 1932. Destijds zaten de Verenigde Staten in de Grote Depressie en moest president Franklin Delano Roosevelt alle zeilen bijzetten om het land en de aandelenmarkten niet verder te laten wegzakken.

Deze keer is de malaise op de aandelenmarkten juist volledig te wijten aan het beleid van Trump. Met zijn krankzinnige tarievenbeleid zorgt hij ervoor dat bedrijven geen idee meer hebben waar ze aan toe zijn.

Bovenop deze economische onzekerheid komen nu aanhoudende aanvallen op de voorzitter van het Amerikaanse stelsel van centrale banken, de Federal Reserve. Trump wil Jerome Powell ontslaan, omdat die niet snel genoeg doet wat de president wil (de rente verlagen). Politieke inmenging in het beleid van centrale banken wordt de laatste decennia in veel landen als ongewenst gezien, omdat dat in de geschiedenis vaak heeft geleid tot hoge inflatie.

Trumps strapatsen hebben dan ook tot gevolg dat de dollar fors minder waard wordt en beleggers hun geld weghalen uit de VS. De dollar bereikt maandag het laagste punt in drie jaar. Terwijl de Amerikaanse aandelenmarkten maandag hard daalden, bleven de Aziatische beurzen juist stabiel. In Europa zijn de verliezen aanmerkelijk kleiner dan in de VS.