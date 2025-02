Economische macht is beste troefkaart van Europa Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 220 keer bekeken • bewaren

Antonie Kerstholt Econoom en jurist

Militair is en blijft Europa relatief zwak zonder NAVO-bondgenoot Amerika. De nucleaire bescherming van de VS kan (voorlopig) voor de veiligheid van Europa niet gemist worden. Europa moet eerst tijd kopen om in een later stadium, wellicht wel geheel zelfstandig zonder de bescherming van de VS, zichzelf redelijk te kunnen verdedigen tegen toekomstige mogelijke uitbreidingsplannen van Rusland.

Trump en Vance hebben de VS kaarten brutaal en openlijk op tafel gelegd en zijn er in geslaagd om Europa met hun voorstellen volledig te doen ontregelen. Zoals te onthullen dat voorafgaand aan de officiële onderhandelingen over een wapenstilstand in Oekraïne de VS al heeft ingestemd dat Poetin alle bezette gebieden kan behouden. Poetin zal genoeglijk dit schouwspel hebben gadegeslagen. Evenals de aanhangers van Trump in de VS en in Europa.

De Trump-regering is duidelijk over wat zij verstaat onder America First. De bewaking van haar eigen grenzen, het voorrang geven aan haar eigen economie en het veilig stellen van haar economische belangen in de wereld. Waarbij vooral China als grootste bedreiging wordt gezien.

Nederland is voor de VS altijd een goede proeftuin geweest voor haar economische expansiedrift in de rest van Europa. De vraag is nu of dat zo moet blijven. “Amerika first “als uitgangspunt van toekomstige economische samenwerking met Europa mag na de veiligheidsconferentie in München geen automatisme zijn.