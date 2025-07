Economische analfabeet Trump blundert bij deal met Japan: ‘Ongelooflijk dom’

Donald Trump kwam afgelopen week weer eens superlatieven tekort toen hij “de grootste handelsdeal ooit” met Japan aankondigde . De Amerikaanse potentaat, die al sinds de jaren tachtig klaagt dat andere landen Amerika benadelen, is ervan overtuigd dat de afspraken gunstig zullen uitpakken voor de VS. Maar klopt dat eigenlijk wel?

Paul Krugman, die in 2008 de Nobelprijs voor de economie ontving, velt een vernietigend oordeel over de afspraken, en spreekt van een “really stupid deal”. Het heeft er bijvoorbeeld alle schijn van dat de Amerikaanse industrie juist de dupe wordt van de afspraken die Trump heeft gemaakt.