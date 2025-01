Economen spreken over inflatie en burgers over bestaanszekerheid

Het nieuwe jaar is koud begonnen en het inflatiespook is opnieuw het gesprek van de dag in de politiek, onder economen en bij de Nederlandse burgers en consumenten.

De economen vallen bijna over elkaar heen om uit te leggen dat de inflatie weliswaar hoog is en hoger dan in andere EU-landen maar dat we op de goede weg zijn om het te beteugelen en in lijn te brengen met een gewenste stijging van 2% per jaar. Die situatie structureel te bereiken is de belangrijkste opdracht van Klaas Knot, de president van de Nederlandse Bank (DNB).