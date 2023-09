Economen: met fossiele subsidies zet de overheid de airco én de verwarming aan

De overheid moet zo snel mogelijk een einde maken aan de fossiele subsidies. Die oproep komt nu eens niet van de klimaatactivisten op de A12, maar van een grote groep vooraanstaande economen. In het Financieele Dagblad maken economen als Sweder van Wijnbergen, Arnoud Boot, Bas Jacobs en Rick van der Ploeg gehakt van de miljardensubsidies voor de fossiele industrie.

“Het is alsof je de airconditioning én de verwarming aanzet: je bereikt niks en hebt alleen maar hoge kosten”, schrijven zij. De economen omschrijven de fossiele subsidies als “de meest extreme inconsistentie in overheidsbeleid ooit, met dramatische gevolgen voor de mensheid”.

De experts maken gehakt van de mythe dat belastingkortingen geen subsidies zouden zijn. “Als marktpartijen kunnen inkopen tegen kosten die onder de maatschappelijke kosten liggen is er sprake van een subsidie. Naast directe subsidies aan bedrijven of huishoudens zijn er ook indirecte subsidies, zoals gratis emissierechten of vrijstellingen van belasting. Het IMF schat dat wereldwijd twee derde van de fossiele subsidies indirect is.”