Ecomare zet haai uit in Noordzee

Ecomare heeft een haai uitgezet in de Noordzee. Het gaat om een doornhaai die twee jaar geleden als bijvangst in een visnet belandde. De visserman zag dat het dier gewond aan zijn oog was geraakt door het net en bracht hem naar Ecomare. Inmiddels is de haai voldoende hersteld om weer uitgezet te worden.

In een video vertelt verzorger Jarco Havermans hoe de vis zich de afgelopen twee jaar heeft hersteld in het aquarium van Ecomare. Doornhaaien kunnen erg oud worden, zo'n 75 jaar, en ruim een meter lang. Het exemplaar op Texel was een mannetje van zo'n 90 centimeter. In de Noordzee komen zo'n 11 haaiensoorten voor, door de visserij en het veranderende klimaat worden veel daarvan in hun voortbestaan bedreigd.