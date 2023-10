Eco-rouw, omgaan met de emotionele en psychische problemen als gevolg van de klimaatcrisis

Eerst was er klimaatschaamte, de emoties die mensen voelen omdat ze op een manier leven die bijdraagt aan klimaatvernietiging, maar in Canada zijn ze al een stap verder en is er sprake van eco-rouw.

De gevolgen van de klimaatcrisis roepen emoties op, ook al worden die niet altijd als zodanig herkend. Bij de oorspronkelijke bewoners van Canada ligt dat anders. In tegenstelling tot het hiërarchische wereldbeeld van de kolonialen, waarin de mens los staat van de natuur, denken zij veel ecologischer en zien dat alles met elkaar in verbinding staat. “De klimaatcrisis is voor ons geen verrassing,” legt een First Nation wetenschapper uit. “Als je de Aarde beschadigt, zal die reageren.”