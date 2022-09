Echtpaar sluit gas af vanwege krankzinnig hoog maandbedrag

“Van het gas af betekent dat het echtpaar de komende winter zonder verwarming, zonder warme douche en zonder gasfornuis moet doorkomen. Als alternatief hebben ze de open haard en een elektrisch kookplaatje. “Gelukkig hebben we onze dochter, zoon en schoonvader waar we af en toe kunnen douchen”, vertelt Karin.”

Het echtpaar woont in een vrijstaand “oud houten huis”. Daardoor tocht het veel. Hun energiemaatschappij heeft de gasprijs verhoogd naar ruim 4 euro per kuub. Het nieuwe maandbedrag voor het echtpaar is 1653 euro. Voorheen betaalden zij 343 euro per maand.