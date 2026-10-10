Echt super raar en oneerlijk dat Trump de Nobelprijs weer niet heeft gewonnen, vindt hij zelf Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 286 keer bekeken • Bewaren

De winnaar van de FIFA Vredesprijs is weer volledig uit zijn plaat gegaan over het feit dat hij - heel gek - weer gepasseerd is voor de Nobelprijs voor de Vrede. Op een bijeenkomst die bedoeld was om andere Republikeinse kandidaten te steunen, besteedde Donald Trump een flink deel van zijn speech aan voorspelbaar gejammer. Het besluit van het Nobelcomité noemde hij een 'onuitwisbare smet' op Noorwegen, de prijs 'voor altijd besmet' door 'radicale ideologen' en 'vijanden van de beschaving'.

Ook op zijn eigen platform Truth Social ging hij los en postte een lange tirade waarin hij zichzelf (in hoofdletters en de derde persoon uiteraard) maar weer eens uitriep tot de grootste vredestichter aller tijden. Dat hij ondertussen zelf samen met Israël een niet te winnen oorlog met Iran begon en heeft gedreigd met genocide, Venezuela binnenviel, pleit voor etnische zuivering in Gaza, Canada, Groenland, Mexico en Cuba met annexatie bedreigt en de lijst van zogenaamd door hem 'beëindigde oorlogen' bestaat uit conflicten die deels helemaal geen oorlog waren en deels nog altijd niet zijn beëindigd, zal het comité dan wel over het hoofd hebben gezien.

Kenmerkend kleinzielig is hoe Trump zich uitliet over Navi Pillay, die de prijs dus wel won. Pillay is voormalig VN-mensenrechtencommissaris, rechter bij het Internationaal Strafhof en de eerste niet-witte vrouw in Zuid-Afrika met een eigen advocatenkantoor. Of zoals Trump haar noemt een 'progressief persoon' van de Verenigde Naties 'van wie niemand ooit heeft gehoord'.

Pillay zelf kon er wel om lachen. Toen ze in Neurenberg het nieuws hoorde dat ze de prijs had gewonnen, grapte ze richting het publiek: “Als jullie nog wat harder klappen, deel ik de prijs misschien wel met Trump.”