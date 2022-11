Ebru Umar en haar bedreigers

3 aug. 2013 - 12:02

[1. Het Christelijk geloof heeft onze samenleving de afgelopen eeuwen op een verstikkende wijze gedomineerd, maar door de opkomst van de wetenschap, de toenemende welvaart, een intern verlichtingsproces en een brutaal laatste duwtje van links, hebben we ons inmiddels van dit juk weten te bevrijden. Denk dat we het hier allemaal wel over eens zijn.] Ja ... het ligt allemaal iets ingewikkelder, maar laten we dit voor het gemak maar aannemen. [2. Met de substantiële immigratie van de afgelopen decennia, hebben we echter een nieuwe religie "geïmporteerd", de islam. ...] Maar goed, je begon je stuk met het noemen van een juk. Wil je nu beweren, dat de Islam inmiddels hetzelfde juk in Nederland vormen ? Dat is natuurlijk klinkklare onzin. De Islam heeft eigenlijk niets in te brengen in Nederland. De rol van de Islam in de huidige samenleving is niet te vergelijken met die van het Christendom een halve eeuw geleden. [Daarbij komt dat er recent een aantal verschrikkelijke terreuraanslagen uit naam van dit geloof gepleegd zijn.] En die zijn met felle bewoordingen verworpen door de meeste andere aanhangers van datzelfde geloof. Wat wil je hier nu mee zeggen ? In elke groep heb je wel wat fanatieklingen. Wat dat betreft, je stelt wel dat het Christendom onder controle is, maar in de VS worden nog steeds abortusartsen vermoord. Terreur is zeker geen exclusief Islamitisch iets; je komt het over tegen. [Verder blijkt dat in die landen waar de islam de volledig macht verworven heeft (middels de sharia zoals bijvoorbeeld in Pakistan), de situatie voor bijv. vrouwen, homo's of andere geloven verschrikkelijk is.] Ja, maar dat is natuurlijk niet zo raar. Veel van de landen die jij noemt zijn kunstmatige landen, die in de vorige eeuw door het Westen zijn gecreeerd. Ze zijn niet opgezet om goed voor hun eigen volk te zijn; ze zijn opgezet om onze handelsbelangen te beschermen. Er is nooit iets van democratie of een rechtsstaat geweest. Je kan de situatie in die landen niet zomaar vergelijken met de situatie in Nederland. Andere geloven hebben het nu inderdaad moeilijk in Islamitische gebieden, maar dat is een zeer recent verschijnsel. Tijdens het grootste deel van de geschiedenis waren Islamitische landen juist veel toleranter voor andere geloven. De moderne intolerantie is dus niet iets typisch Islamitisch; er moeten andere verklaringen voor zijn. [Voldoende redenen om een paar alarmbellen te doen rinkelen ...] Ja, en om na die alarmbellen gewoon eens rustig te kijken wat er nu precies aan de hand is, zoals ik hierboven doe. Het probleem is echter, dat er een groep journalisten, columnisten, en politici zijn die dat weigeren. Ze blijven veel liever de alarmbellen rinkelen. Daarmee verkopen ze namelijk boeken, artikelen, pageviews en kamerzetels. [en dit leidt dan ook tot oprechte zorgen onder een grote groep Nederlanders.] Dat is correct. Dat noemen we massamisleiding. Een uitermate succesvolle techniek, waarvan we in het verleden al heel veel voorbeelden kennen. [Nu wij net die Chriselijke deken (pun intended) van ons afgeworpen hebben, gaan we met deze geïmporteerde godsdienst immers potentieel een stap terug. Maar ik wil helemaal geen l'histoire se répète, maar juist voouit en de mede door brutaal links verworven rechten en vrijheden verder ontwikkelen en borgen.] Maar die rechten en vrijheden zijn nauwelijks in gevaar. De enige bedreiging voor die rechten en vrijheden komen juist van Geert Wilders; er staat in zijn verkiezingsprogramma, dat hij die rechten en vrijheden wil inperken. [Hierdoor kunnen we als Nederlandse samenleving mogelijk helpen een soortgelijk verlichtingsproces als in het Christendom te faciliteren ...] Well, tot nu heeft dat alleen maar contra-productief gewerkt. Ik denk, dat het tijd wordt om je strategie eens te heroverwegen. [Maar nu komt het eigenaardige. Als je (elementen) van punt twee en drie alleen maar benoemt, dan krijgt links die onbedwingbare stuip om meteen op je nek te springen en zich vervolgens in de meest merkwaardige bochten te wringen om toch vooral die islam coute que coute te beschermen en als lief en onschuldig af te blijven schilderen.] Nee, dat is niet zo. Dat is een stropopredenering, die door de hierboven genoemde groep wordt gebruikt. Wat er gebeurt, is dat een grote groep Nederlanders na de eerste alarmbel wel is gaan nadenken. Dat is niet alleen Links Nederland, overigens; er zijn genoeg rechtse politici en burgers die zich fel verzetten. Dankzij dat nadenken weten deze mensen, dat Wilders en consorten bezig zijn om te boel te bedriegen. Daar verzetten ze zich tegen. Om een voorbeeld te noemen: volgens Wilders is er maar 1 Islam, en dat is een fascistische veroveringsideologie, die gericht is op wereldheerschappij. Een normaal, weldenkend mens denkt dan meteen: Goh, ik wist niet dat Aboutaleb, Ali B., Jan Lammers, en Kader Abdallah dat wilden. Dat geloven allemaal in de Islam, maar voor zover ik weet geloven ze niet in veroveringen en wereldheerschappij. Er klopt iets niet aan Wilders bewering. Hij is bezig om een vijandbeeld te scheppen. Als ik iets weet van de geschiedenis, is dat het scheppen van een vijandbeeld altijd bloederig eindigt. Wat Wilders doet is niet allen verwerpelijk, maar ook gevaarlijk. [Waar o waar komt die blinde vlek toch vandaan die een normale discussie meteen al onmogelijk maakt ? ] Je kan geen normale discussie voeren met iemand die doelbewust onjuistheden verkoopt. Het enige dat je kan doen, is die onjuistheden aanvallen, en dat is precies wat er gebeurt. Maar daar komt nooit een weerwoord op. Heb jij Wilders bijvoorbeeld wel eens horen uitleggen, waarom hij ervan overtuigd is dat Aboutaleb, Ali B. , Jan Lammers, en Kader Abdollah aan het samenzweren zijn om de macht te grijpen in Nederland ?