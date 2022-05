EasyJet sloopt stoelen uit vliegtuigen vanwege personeelstekort

Om deze zomer het personeelstekort op te vangen verwijdert EasyJet stoelen uit zijn kleinste vliegtuigen. Door het aantal zitplaatsen terug te brengen van 156 naar 150 mag de vliegtuigmaatschappij drie stewards inzetten in plaats van vier, schrijft The Guardian . Bij meer dan 150 stoelen is het bedrijf verplicht om minimaal vier crewmembers aan boord te hebben.

Veel bedrijven slagen er nauwelijks in om voldoende personeel te vinden. Eerder kwam al aan het licht dat er op Schiphol een tekort is aan bagagepersoneel. Dat is onder meer het gevolg van de belabberde beloning: de mensen die de koffers in en uit vliegtuigen halen, krijgen net iets boven het minimumloon betaald.