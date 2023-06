Dwaallichten die elkaar adviseren vooral geen zonnebrand te gebruiken hebben een hobby nodig

Terwijl een grote groep mensen uit alle macht probeert te voorkomen dat ze kanker krijgen, bijvoorbeeld door Tata Steel te dwingen zijn schadelijke uitstoot terug te brengen, is er ook een groep die juist probeert om wél kanker te krijgen. Via sociale media adviseren “allerlei dwaallichten elkaar om deze zomer vooral geen zonnebrand te gebruiken,” merkt Lisa Loeb op in De Nieuws BV.