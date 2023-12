Duurzaam cynisme

Senior: Ok jongens, geen gelul, benen van tafel, dit gaat echt ergens over. De Nederlandse staat doet een beroep op de burger en wij hebben de eervolle taak daarin werktuigelijk te zijn. De twee Juniors vallen proestend van het lachen uit hun stoel. Junior 1: Wat zeg je nou dude, een overheidsklus, appeltje-eitje, a4tje. Waar gaat het over? Junior 2: Als het voor de staat is meestal nergens over toch? Gelach door allen behalve de artdirector, een stille alto die langzaam is over gegaan op het vegetarisme. Senior: Wel dus in dit geval. MI-LI-JEU, snappie. Awareness weet je. Duurzaam denken en al die Jazz. Junior 2: Gaat het om een foodcampagne? Artdirector: He man, Milieu-is-food-ís-milieu. Senior: Bingo, jij begrijpt ‘m al. Het overall-concept dus, van groen autorijden t/m een bio-bloemkool in de supermarkt. De twee Juniors gapen. Junior 1: We hebben alles toch al gehad dacht ik, bio, eco, groene keu.. Hij wordt afgekapt door de Senior. Senior: Hé, ik zei ‘Overall’, alles coverend dus, een nieuw begrip gappie, capiche?! De art director die al drie pagina’s vol heeft gekrabbeld met prachtige logo’s, blije plaatjes en andere graphics kijkt zelfvoldaan de groep in. Art director: Jongens ik heb ‘m, en laat dit even op je inwerken ‘DUURZAAM’.. Het is even stil, men kauwt op het nieuwe begrip. Senior met de ogen toegeknepen en enigszins argwanend: ‘Duurzaam’?..en dat plakken we vervolgens overal op? Allen: BRIL-JANT!