Dutch Grand Prix beweerde '0 euro subsidie' te krijgen maar harkte ondertussen miljoenen aan staatssteun binnen

In 2020 ontving Dutch Grand Prix (DGP) in twee etappes 140.000 euro aan subsidie. In dat jaar zou de eerste GP worden verreden in Zandvoort, maar dat ging niet door vanwege corona. In 2021 kreeg het evenement 1,1 miljoen aan subsidie en begin 2022 volgde nog eens 550.000 euro. Die laatste tranche was de verlate uitbetaling voor het laatste kwartaal van 2021.