Durf een echt migratiebeleid te voeren

24 okt. 2023 - 20:53

Onder de ‘gewone’ mensen, is het beeld ontstaan dat iedereen die op een boot de Middellandse zee op gaat, meer recht op een huis heeft dan de kinderen van die gewone man zelf. Of het nu waar is of niet, daar gaat het al lang niet meer om, maar dat is het beeld. Daarmee is de Asielmigratie, wat de hoeveelheden ook wel of niet zijn, SYMBOOL geworden van de wijze waarop de heel ‘gewone’ mens in Nederland zich in de steek voelt gelaten. Het gevoel is ‘ieder ander telt meer mee dan ik’. Argumenten dat het maar 11% van migratie is, of dat gezinshereniging maar over een paar duizend gaat, of Leo Lucassen weer eens met de ogen laten rollen op het TV scherm, dat gaat dat allemaal niet veranderen. Asielmigratie is precies de thermometer geworden, of de gewone mens in Nederland nog wel, of juist niet, zich nog mee voelt tellen. Hoe meer van bovenstaande goedbedoelde argumenten aangevoerd worden, des te dieper gaan de hakken in het zand en gaat men richting de opstandige rechtse partijen. Die argumenten bevestigen namelijk precies het rauwe onbegrip. De SP werpt zijn tomaten op Arbeidsmigratie: niet snugger, want dat heeft die symboolfunctie niet, en het heeft geen gezicht (Ter Apel) zoals de Asielmigratie. Hetzelfde geldt voor Studiemigratie waar NSC zijn pijlen op richt. Dat heeft ook geen zweem van die symboolfunctie. Ze interesseren beide de mensen niet. Ook concurreren ze niet m.b.t. tot huisvesting in wooncorporaties.