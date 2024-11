Dure koffie, goedkoop vermaak Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 153 keer bekeken • bewaren

Wanneer ik in een levensmoede bui ben, is zelfs een wandeling van vijf minuten naar de Jumbo… tja, welk woord zal ik gebruiken? ‘Uitputtend’ dekt de lading niet; ik ben een fysiek gezonde man van drieënveertig die zojuist, op een heldere ochtend halverwege november, naar de Jumbo liep om koffie en ontbijt te halen, buiten adem raakte ik allerminst… laten we zeggen dat er in mijn hoofd gewoon ontzettend veel gebeurde gedurende de in totaal ongeveer vijftien minuten dat ik net onderweg was.

Op de heenweg ging het eigenlijk prima, realiseer ik mij nu, kijk, daarom is dingen opschrijven zo goed, je gaat er nauwkeuriger door denken. Ja, krijg nou wat, op de heenweg verkeerde ik mentaal in een bovengemiddeld goede toestand, hoe is het mogelijk dat ik nog geen half uur later begin aan een column over levensmoeheid?

Waarom ik onderweg naar de Jumbo opgewekt was, weet ik nog, ik realiseerde mij namelijk dat over minder dan tien weken het tweede presidentschap van Trump begint, waarna we een kleine 1500 dagen worden getrakteerd op opwinding en sensatie, ‘never a dull moment with The Donald’ zou een goede verkiezingsleus zijn.

Natuurlijk is er een kans dat we die vijftienhonderd dagen niet overleven doordat oom Donald met zijn driftige gedrag de aarde in een vuurbol verandert – terwijl ik dit opschrijf verschijnt het ronde, gezonnebankte hoofd van de aankomende president voor mijn geestesoog, de kop van Trump is al een soort vuurbal, een slecht voorteken, maar zelfs in zo’n noodlottig scenario kun je beter proberen te genieten.

Goed, waar kwam mijn levensmoeheid op de terugweg vandaan? Ik denk door het pak Eerlijke Koffie dat ik met mij meedroeg, en dat ik gekocht had om mijn vriendin, die wel een goed mens is, een plezier te doen. Hoewel ik van mensen kan houden, heb ik zo weinig vertrouwen in de mensheid, dat ik niet geloof dat de vijf euro die ik voor tweehonderd gram koffie betaalde daadwerkelijk bij arme boeren terechtkomt.