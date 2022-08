DUO blokkeert paspoorten van oud-studenten in het buitenland met onbetaalde studieschuld

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) laat oud-studenten met een onbetaalde studieschuld die in het buitenland wonen hun paspoort niet verlengen. Op die manier wil de dienst afdwingen dat deze personen een betalingsregeling aangaan. Zo niet, dan komen ze flink in de problemen. De Nationale Ombudsman heeft kritiek op de werkwijze. Dat blijkt uit berichtgeving van Trouw .

Volgens de krant heeft DUO geen zicht op ongeveer een kwart van de 100.000 Nederlandse oud-studenten in het buitenland. Bijvoorbeeld omdat hun adres niet bekend is. Van die groep heeft zo’n 80 procent een betalingsachterstand op de studielening. Is het verschuldigde bedrag meer dan 5000 euro, dan laat DUO het paspoort opnemen in een register. Wie daarin staat, kan vervolgens zijn Nederlandse paspoort niet meer verlengen tot er een betalingsregeling is getroffen. Zodra dat is gebeurd, wordt het paspoort voor korte tijd verlengd.