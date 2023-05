‘Dump dode vogeltjes in de tuin van BBB’er Ilona Lagas en er is straks stikstofbeleid dat zelfs Johan Vollenbroek overdreven vindt’

BBB is de grootste partij in de nieuwe Eerste Kamer. Druktemaker Pieter Derks verdiepte zich daarom in de denkwereld van de BBB-fractievoorzitter in de senaat, Ilona Lagas. Lagas maakt bij discussies bij voorkeur gebruik van het voortuin-argument. “Een probleem is pas een probleem als het zich voordoet in de voortuin van mevrouw Lagas”, aldus Derks. “Zo zegt ze over het stikstofprobleem: ‘Ik woon zelf naast een boer op 400 meter afstand, en mijn tuin heeft juist een tekort aan stikstof.’ Dat zou natuurlijk kunnen kloppen. Ik weet niet hoeveel metingen mevrouw Lagas verricht. Of misschien heeft ze gewoon dezelfde voortuin als miljoenen andere Nederlanders: grote grijze tegels, grind, Boeddhabeeld en een klein vierkant perkje met een wegkwijnend boompje. Dat is inderdaad een tuin met weinig stikstof.”