Duizenden varkens gedood door brand in Brabantse megastal

Een brand bij een massaveehouderij in het Brabantse Sint-Oedenrode heeft woensdag aan zo’n 9.000 varkens. Het vuur sloeg door nog onbekende oorzaak toe in twee stallen. De dieren waren kansloos, geen een varken heeft de ramp overleefd.

Rond 12:25 uur vatten de stallen vlam, waarna de brandweer direct met eenheden uit verschillende korpsen uitrukte. Vanwege de grote brand en rookontwikkeling besloot de brandweer echter de megastallen niet in te gaan. In plaats daarvan koos de brandweer ervoor het vuur gecontroleerd te laten uitgaan.

Milieurorganisaties en dierenactivisten kaarten al tijden het gevaar aan van het gebruik van megastallen. Niet alleen omdat bij een brand zoals die van woensdag zo’n groot aantal dieren ten dode opgeschreven is, maar ook omdat het welzijn van de dieren vrijwel altijd bijzonder laag is. Daarnaast zijn er ook gezondheidsrisico’s voor de mens, bijvoorbeeld door het ontstaan van infectieziekten die van mens op dier kunnen overspringen of stankoverlast. Varkensbedrijven voeren de lijst aan van grootste uitstoters van methaan en CO2. Brabant is daarbij de provincie waar deze problematiek het grootst is.