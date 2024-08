Duizenden vakantiegangers op de vlucht voor bosbranden in Frankrijk en Madeira

In Zuid-Frankrijk zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege oprukkende bosbranden. Bijna 3000 campinggasten moesten in allerijl het kampeerterrein verlaten in de Franse kustplaats Canet-en-Roussillon, nabij Perpignan. Een krachtige wind joeg de vlammen in hoog tempo richting het vakantieoord. De hulpdiensten wisten de vlammenzee net op tijd onder controle te krijgen en een ramp te voorkomen, al was dat voor sommigen nog te laat. Een camper werd volledig verwoest door de vlammen, vijf andere liepen schade op.